2022 yılında, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca kişi, asgari ücretin açıklanacağı günü bekliyor. Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret hesaplama konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılında asgari ücrete ara zam yapılması vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari ücrete ara zammın yapılacağı kesinleştiği takdirde, yeni ücretin enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra belli olması bekleniyor. Enflasyon her ayın dördünde açıklanıyor. Bu nedenle, yeni asgari ücretin Kurban Bayramı öncesinde açıklanması bekleniyor.

2022 ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Son 6 aylık enflasyon beklentisine göre zam yapıldığı takdirde, asgari ücretin 6.989,1 olması beklenirken; SGK priminin %14 978,47, işsizlik sigorta priminin %1 69,89, kesintiler toplamının ise 1.048,36 olduğu varsayılırsa net asgari ücret oranının 5.940,72 olması bekleniyor.