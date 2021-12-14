Asgari ücret 4 bin TL mi olacak? CHP Lideri Kılıçdaroğlu rakamı duyar duymaz harekete geçti!

Milyonların gündeminde olan asgari ücret rakamları, henüz açıklanmadı. Çalışanlar yeni ücret için 4 bin TL ve üzeri tahminlerinde bulunurken CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanacak olan rakamların üstünde fikir sunup halkı algı oyunlarıyla galeyana getirmeye çalıştı. Asgari ücret için "5 bin 500 TL olmalı" diyen Kılıçdaroğlu'nun bu önerisi, akıllara "tahminler doğru mu?" sorusunu getirdi.

ASGARİ ÜCRET 4 BİN TL Mİ OLACAK?

Tahminler 3 bin 500 ve 4 bin TL arası gidip gelirken, Kılıçdaroğlu'nun bu önerisi akıllara tek bir soru getirdi. Geçtiğimiz günlerde Abdulkadir Selvi'nin "Asgari ücretin 4 bin 20 veya 4 bin 70 olacağı yönünde duyumlar aldım" demesinin ardından, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklayacağı karara çevrildi.

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