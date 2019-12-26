Asgari ücret açıklandı!

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2.324 olarak açıklandı. Zam oranı %15,03 olarak belirlendi. İşte Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları...