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Asgari ücret açıklandı!
Asgari ücret açıklandı!
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2.324 olarak açıklandı. Zam oranı %15,03 olarak belirlendi. İşte Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları...
26 Aralık 2019 Perşembe 17:18
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