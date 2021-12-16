Asgari ücretin bu yılki fiyatını belirlemek adına Asgari Ücret Belirleme Komisyonu dördüncü ve son kez toplandı ve asgari ücretin bugün açıklanacağı duyurusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayına çıkarak asgari ücreti açıkladı. Peki Asgari ücret belli oldu mu 2022 ? 2022 asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, kaç lira? İşte o soruların cevapları...

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU 2022?

Asgari ücret, toplanan komisyon tarafından belirlendi. Ardından vatandaşlar da asgari ücretin kaç lira olduğunu öğrenmek için merakla beklenmeye başladı. Saat 15'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı basın toplantısı ile belirlenen asgari ücreti duyurdu. İşte 2022 yılı asgari ücret fiyatı..

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, KAÇ TL, KAÇ LİRA?

Toplantının tamamlanmasının ardından vatandaşlar 2022 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı konusunu merakla araştırmaya başlamıştı. Saat 15.00'da düzenlenen basın toplantısı ile asgari ücreti duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan müjdeli haberi verdi. Buna göre 2022 yılı için asgari ücret 4253,40 TL olarak belirlendi.