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Asgari ücret gelir ve damga vergisi nedir? Gelir ve damga vergisi ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı itibarıyla asgari ücretin 4253,40 TL olacağını, bununla birlikte asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldığını duyurur duyurmaz Asgari ücret gelir ve damga vergisi nedir? Gelir ve damga vergisi ne anlama geliyor? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Asgari ücret gelir ve damga vergisi nedir? Gelir ve damga vergisi ne anlama geliyor?

Asgari ücretin bu yılki fiyatını belirlemek adına Asgari Ücret Belirleme Komisyonu dördüncü ve son kez toplandı ve asgari ücretin bugün açıklanacağı duyurusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayına çıkarak asgari ücreti açıkladı ve hemen ardından  asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldığını duyurdu. Peki, Asgari ücret gelir ve damga vergisi nedir? Gelir ve damga vergisi ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Asgari ücret gelir ve damga vergisi nedir? Gelir ve damga vergisi ne anlama geliyor?

ASGARİ ÜCRET GELİR VE DAMGA VERGİSİ NEDİR? GELİR VE DAMGA VERGİSİ NE ANLAMA GELİYOR?

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 16 Aralık 2021 saat 11.00'da gerçekleşen toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret rakamını kamuoyuna sundu. Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldığını da duyuran Erdoğan, vatandaşın beklentisini karşıladı.

Damga Vergisi; çalışan vatandaştan, devletin aldığı bir vergi çeşididir. Kısaca; çalışanlar ve kurumlar arasındaki işlemlerin geçerliliğini doğrulayan belgelerden alınan vergidir.

Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

Asgari ücret gelir ve damga vergisi nedir? Gelir ve damga vergisi ne anlama geliyor?

Gelir Vergisi; Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Gelirin unsurları:

Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır : 1. Ticari kazançlar, 2. Ziraî kazançlar, 3. Ücretler, 4. Serbest meslek kazançları, 5. Gayrimenkul sermaye iratları, 6. Menkul sermaye iratları, 7. Diğer kazanç ve iratlar. Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.

Asgari ücret gelir ve damga vergisi nedir? Gelir ve damga vergisi ne anlama geliyor?

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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