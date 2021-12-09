Yeni ücretin belirlenmesi için görüşmeler hız kesmeden devam ederken, işçi ve iş verenler arasında süren süreç tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. günlük brüt ücretin ne kadar olacağı da araştırılmaya başlandı. Peki, Asgari ücret günlük ne kadar 2022? Asgari ücret brüt, net ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR 2022?

Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50,44 oranında zam yapıldı. Buna göre asgari ücret brüt olarak 5 bin 4 TL, net ise 4 bin 253, 40 TL olarak uygulanacak. Böylece asgari ücret günlük 141, 78 TL oldu. Buna göre asgari ücretten yüzde 14 oranında 700,56 TL SGK primi, 50,04 TL işsizlik sigorta primi toplamda ise 750,60 TL kesinti yapılacak.

Asgari ücretin işveren maliyeti ise SGK Primi (yüzde 15,5) 775,62 , işveren işsizlik sigorta primi (yüzde 2) 100,08 TL olmak üzere 5 bin 879,70 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET BRÜT, NET NE KADAR OLDU 2022?

Asgari ücret 2022 yılında brüt 5 bin 4 TL, net ise 4 bin 253, 40 TL olarak uygulandı. Asgari ücretin günlük tutarı ise 141,78 TL oldu. Asgari ücret yüzde 50'yi aşan bir zam yapıldı. Geçen yıl bu zam oranı yüzde 21 idi.

2022 YILI AGİ TABLOSU

2022 yılı asgari ücreti açıklandıktan sonra kişinin çocuk sayısına göre alacağı asgari ücret zammı da belli olacak. İşte 2022 AGİ tutarları:

*Bekarlar için yeni AGİ: 402 TL TL

*Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz yeni AGİ: 481,5 TL

*Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu yeni AGİ: 543 TL

*Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu yeni AGİ: 603 TL

*Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu yeni AGİ: 684 TL

*Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu yeni AGİ: 684 TL

*Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu yeni AGİ:: 684 TL

*Evli eşi çalışan ve çocuksuz yeni AGİ: 402 TL

*Evli eşi çalışan 1 çocuklu yeni AGİ: 462 TL

*Evli eşi çalışan 2 çocuklu yeni AGİ:522 TL

*Evli eşi çalışan 3 çocuklu yeni AGİ:603 TL

*Evli eşi çalışan 4 çocuklu yeni AGİ:643,5 TL

*Evli eşi çalışan 5 çocuklu yeni AGİ:684 TL

2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 28.12.2020 tarihli 2020/1 sayılı Kararıyla, 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti günlük brüt 119,25 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücret;

• Aylık brüt 3.577,50 TL,

• Aylık net 2.825,90 TL,

olarak belirlenmişti.

2021 Yılı Asgari Ücretinden Yasal Kesintileri sonrasında net asgari ücret hesabı şu şekilde: