Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2021 - 2022

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun toplantıların gerçekleşmesinin ardından asgari ücret açıklamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı yeni asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253.4 TL olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından asgari ücretin günlük tutarı merak ediliyor. Peki, asgari ücret günlük ne kadar 2022? İşte asgari ücret günlük net tutarı 2021 - 2022

ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR 2022 ?

Asgari ücret günlük net tutarı 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi. 2020 yılında asgari ücret 98.10 TL'ydi.

2022 yılında asgari ücretin işverene toplam maliyeti 5 bin 879 TL olacak. Bu tutarın 775,6 TL'sini SGK primindeki işveren payı, 100 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturmakta. 2021 yılında asgari ücretin işverene toplam maliyeti 4 bin 203.6 lira'ydı. Yeni asgari ücretle birlikte maliyet yüzde 39.9 oranında artmış oldu.

Yeni asgari ücrette gelir vergisi 423.75, damga vergisi ise 30.36 TL tutuyor. 7 ile 9 milyon asgari ücretli olduğu düşünüldüğünde 30 ila 40 milyar liralık bir gelir vergisi ve damga vergisinden feragat edileceği hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NET TUTARI 2021 - 2022

Tebliğe göre, işçinin günlük asgari ücreti 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında 166,80 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyenin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Komisyonda işçileri en fazla üyeye sahip olan Türk İş, işverenleri ise TİSK temsil etmektedir. Hükümet kanadından da 5 kişi komisyonda yer alır. Komisyon, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2021?

2021 yılı asgari ücreti aylık brüt 3.577,50 TL, aylık net 2.825,90 TL, günlük brüt 119,25 TL olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre yüzde 21,56 'lık bir artış yapılmıştı, 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak belirlendiği ifade edilmişti.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI |GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI

Asgari ücret geçmişten bugüne kadar sürekli artış göstermiş ancak ekonomik düzenin artması üzerine

2005 yılında asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılında asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılında asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılında asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılında asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılında asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılında asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılında asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 yılında asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılında asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılında asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılında asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılında asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılında asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılında asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 yılında asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 yılında asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 yılında asgari ücret

Net: 3 bin 577,50 TL

Brüt: 2 bin 825,90 TL

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