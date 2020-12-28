Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun çekişmeli geçen dört toplantısının ardından bugün, tutar belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada net asgari ücret tutarı 2021 yılı için 2 bin 825 lira olarak belirlenirken günlük tutar da vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR 20211 ?

Asgari ücret günlük net tutarı 119 lira 25 kuruş olarak belirlendi. 2019 Yılında günlük 85,28 TL olan asgari ücret 2020 yılı için %15.03'lük artışla 98.10 TL olarak belirlenmişti.

2021 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 3.577,50 TL, aylık net 2.825,90 TL, günlük brüt 119,25 TL olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre yüzde 21,56 'lık bir artış yapıldı, 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

Heyecanla beklenen asgari ücret 2021 uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NET TUTARI 2020 - 2021

Tebliğe göre, işçinin günlük asgari ücreti 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında 98,10 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyenin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Komisyonda işçileri en fazla üyeye sahip olan Türk İş, işverenleri ise TİSK temsil etmektedir. Hükümet kanadından da 5 kişi komisyonda yer alır. Komisyon, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan görüşmelerde işveren ve hükümet temsilcileri asgari ücret önerisini kabul etmiş, işçi temsilcisi Türk İş ise teklifi kabul etmeyerek masadan kalkmıştı. Asgari ücret komisyondaki oy çokluğuyla belirlendiği için yeni asgari ücret belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2020?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 3 bin 458 liradır. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI |GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI

Asgari ücret geçmişten bugüne kadar sürekli artış göstermiş ancak ekonomik düzenin artması üzerine

2005 yılında asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılında asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılında asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılında asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılında asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılında asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılında asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılında asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 yılında asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılında asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılında asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılında asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılında asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılında asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılında asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 yılında asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 yılında asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 yılında asgari ücret

Net: 3 bin 577,50 TL

Brüt: 2 bin 825,90 TL

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