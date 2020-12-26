Türkiye'de 10 milyondan fazla kişiyi ve aileleri yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son düzlüğe girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 ve son toplantısı için toplandı Toplantının ardından asgari ücret net olarak açıklandı. Böylece asgari ücretin net ve brüt değerinin yanı sıra AGİ de açıklandı. Bu kapsamda Asgari ücret günlük net tutarı ne kadar 2021? Asgari ücret zammı ne kadar oldu 2021 TÜİK asgari ücret önerisi 2021 ? sorularına yanıt arıyor.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücretidir. Bu ücret her yıl ekonomik verilere göre değişime uğramaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğinde asgari ücretin tanımı şöyle yapılmıştır:

"İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti"

ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NET TUTARI NE KADAR 2021?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördünce ve son toplantısının ardından 2021 yılına ilişkin asgari ücretin ne tutarı belli olacak. Toplantının ardından asgari ücret açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU 2021?

Asgari ücret zammı 28 Aralık Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından öğle saatlerinde kamuoyuna duyurulacak.

TÜİK ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ 2021

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplantısının ardından asgari ücret önerisini açıkladı. Bu önerisi işçilerin ağır, orta ve hafif statüde çalışmasına göre belirlendi:

Ağır nitelikteki işlerde çalışanlar: 2 bin 792 lira 10 kuruş.

Orta nitelikteki işlerde çalışanlar: 2 bin 507 lira 70 kuruş.

Hafif işlerde çalışanlar: 2 bin 339 lira 10 kuruş.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyenin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Komisyonda işçileri en fazla üyeye sahip olan Türk İş, işverenleri ise TİSK temsil etmektedir. Hükümet kanadından da 5 kişi komisyonda yer alır. Komisyon, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan görüşmelerde işveren ve hükümet temsilcileri asgari ücret önerisini kabul etmiş, işçi temsilcisi Türk İş ise teklifi kabul etmeyerek masadan kalkmıştı. Asgari ücret komisyondaki oy çokluğuyla belirlendiği için yeni asgari ücret belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2020?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 3 bin 458 liradır. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI |GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI

Asgari ücret geçmişten bugüne kadar sürekli artış göstermiş ancak ekonomik düzenin artması üzerine

2005 yılında asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılında asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılında asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılında asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılında asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılında asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılında asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılında asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 yılında asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılında asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılında asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılında asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılında asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılında asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılında asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 yılında asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 yılında asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 yılında asgari ücret

Net:

Brüt:

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Asgari ücret, çalışanların yanı sıra milyonlarca vatandaşı şu yollarla etkiliyor:

– Asgari geçim indirimi

– İşçi ve işverenin sosyal güvenlik primleri

– Bağ-Kur primleri

– Genel Sağlık Sigortası primi

– İşsizlik Sigortası primi

– Sosyal Güvenlik Destek Primi

– Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı

– İhbar tazminatı

– Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği idari para cezaları

– Çeşitli vergilerle ilgili para cezaları

– Ücretten kesilen gelir ve damga vergisi

– Çıraklar ve stajyer öğrencilerin SGK primleri ve ücretleri

– Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması

– İsteğe bağlı sigorta primleri

– Taksici, dolmuşcu, rehber ve part – time çalışanların sigorta primleri

– İkili sözleşme bulunmayan ülkelere çalışmaya giden işçilerin sigorta primleri

– Genel Sağlık Sigortası ödemelerinde gelir testi kriteri

– Geçici işsizlik ödeneği

– İşsizlik maaşı

– Evde bakım ücreti

– 65 yaş ve engelli aylığı

– Emekli aylıkları

– Teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar

– Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı

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