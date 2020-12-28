Asgari ücret hafif işlerde çalışanlar için ne kadar oldu? Hafif işler hangileridir? | Hafif işler statüsündeki meslek grupları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılan dördüncü ve son toplantısı sona ermesinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, açıklamalarda bulundu. Peki Asgari ücret hafif işlerde çalışanlar için ne kadar oldu? Hafif işler hangileridir?

ASGARİ ÜCRET HAFİF İŞLERDE ÇALIŞANLAR İÇİN NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Komisyonu'nun 3.toplantısında TÜİK temsilcisi bir kişinin asgari geçim tutarını komisyona iletti. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

HAFİF İŞLER HANGİLERİDİR? | HAFİF İŞLER STATÜSÜNDEKİ MESLEK GRUPLARI

-Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan işler

-Hediyelik eşya üretimi

-İnşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı

-Makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı

-Madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı

-Mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri toptancılığı

-Giyecek ve ayakkabı toptancılığı

-Yiyecek maddeleri, içki, tütün ve sigara toptancılığı

-İlaç, tuvalet malzemesi, kağıt, kitap ve kırtasiye, optik malzemeleri, oyuncak ve Spor eşyası, mücevherat, yukarıdaki gruplardan birine girmeyen diğer mamullerin toptancılığı

-Yiyecek maddelerinin satışı

- Eczaneler ve tuvalet malzemesi satışı

-Giyim eşyası satan mağaza ve iş yerlerinde çalışanlar

-Beyaz eşya, mutfak aletleri satışı yapanlar

-Araba, bisiklet, motosiklet ve diğer taşıma araçlarıyla yedek parçalarının perakende olarak satış işleri

-Oyuncak ve spor malzemesi ve benzeri maddelerin satışı

-Bankalar, para ve tahvil borsaları ve her türlü kredi, banka ve para muamelatı yapan dernek ve kooperatif ve müesseselerde yapılan işler

-Her türlü sigorta işleri

-Gayrimenkul işletenler, simsarlar ve emlak komisyonculuğu

-Nakliyat acenteliği

-Dini kuruluşlar, kiliseler ve sinagoglarda yapılan işler

-Meslek ve esnaf kuruluşları ticaret ve sanayi odaları, işçi ve işveren sendikaları ve benzeri kuruluşlarında yapılan işler

-Müzeler ve kütüphanelerinde yapılan işler

-Siyasi kuruluşlar ve yukarıda tasnif edilmeyen çeşitli dernekler ve benzeri kuruluşlarda yapılan işler

-Noter, avukat, baro ve hukuki istişare büro işleri

-Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları ve benzeri hizmetler

-Mühendis ve mimar bürolarında yapılan işler

-Terzicilik, tamircilik, çiçekçilik

-Mağaza ve market çalışanları

-Sinema, tiyatro hizmetleri çalışanları -Fırın, tatlı, kuru yemiş, meşrubat üretimi çalışanları.