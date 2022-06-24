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  3. Asgari ücret için görüşme trafiği: TİSK Başkanı Akkol ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay baş başa görüştü

Asgari ücret için görüşme trafiği: TİSK Başkanı Akkol ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay baş başa görüştü

Asgari ücrete ara zam yapılacağı konuşulurken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan işverenleri temsil eden TİSK'in Başkanı Özgür Burak Akkol, işçileri temsil eden Türk - İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

Asgari ücret için görüşme trafiği: TİSK Başkanı Akkol ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay baş başa görüştü

Asgari ücrete yıl başında yapılan yüzde 50 oranındaki zam enflasyon karşısında değer kaybetti. Bu durum vatandaşları zorlu bir sürecin içine iterken asgari ücrete ara zam yapılması konusu gündeme geldi. Özellikle  Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam konusuna gündeme getirmiş ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuda bir görüşme yapmıştı.

Asgari ücret için görüşme trafiği: TİSK Başkanı Akkol ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay baş başa görüştü

TİSK VE TÜRK İŞ BAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ

Bunun üzerine bugün kritik bir görüşme gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, işverenleri temsil eden TİSK'in Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. 

 

 

ÇALIŞMA HAYATI İLİŞKİN KONULAR KONUŞULDU

TİSK'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, çalışma hayatına ilişkin güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Asgari ücret için görüşme trafiği: TİSK Başkanı Akkol ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay baş başa görüştü

BAKAN BİLGİN: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (Kamu-Sen) kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada asgari ücrete yapılması düşünülen ara zam hakkında," Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bilsinler ki Türk devleti söz verdi ve onları enflasyona ezdirmeyecek. Enflasyonun tahribatını da onaracaktır." ifadelerini kullanmıştı. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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