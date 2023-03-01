7 milyondan fazla vatandaşın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret zammının yeni yapılan açıklamaya göre yıllık bazda %70'in üzerinde bir artış yapıldığı belirtildi. Böylece, 2023 yılında asgari ücret aylık brüt 10.008.00 TL, aylık net 8.506,80 TL olarak belirlendi. Peki asgari ücrete yapılan zam ile birlikte, Asgari ücret işverene maliyeti 2023 nedir? Bir işçinin 30 günlük sigorta primi ne kadar? İşte cevabı haberimizde...

ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ 2023 NEDİR?

2023 Asgari ücretin açıklanmasının ardından asgari brüt ücret 10 bin 8 TL olarak belirlendi. SGK Primi İşçi Payı (% 15,5) ise bin 551TL 24 kuruş olarak hesaplandı. İşveren İşsizlik Sigorta Fonu ise 200 TL16 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759 TL 40 kuruş olarak hesaplandı.

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BİR İŞÇİNİN 30 GÜNLÜK SİGORTA PRİMİ NE KADAR?

Her çalışanın SGK prim tutarı farklıdır. Çünkü bu tutar, çalışanın aldığı brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Bir çalışanın brüt maaşının artması; prim miktarını artırırken maaşın azalması durumunda da prim azalır.

İndirimsiz sigorta primi toplamda brüt maaşın %37.5’i kadardır. Bu oran; işçi sigorta primi %14, işveren payı %20,5, işçi işsizlik payı %1 ve işveren işsizlik payı %2 şeklindedir.