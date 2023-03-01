Asgari ücret işverene maliyeti 2023 nedir? Bir işçinin 30 günlük sigorta primi ne kadar?

Yeni yıla girmeden önce milyonlarca vatandaş asgari ücrete ne kadar zam geleceğini merakla beklerken 23 Aralık 2023'te asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğu açıklanmıştı. Açıklamanın ardında ise asgari ücretin Asgari ücret işverene maliyeti 2023 nedir? Bir işçinin 30 günlük sigorta primi ne kadar? İşte detayları haberimizde...

YAYINLAMA
Google News
Asgari ücret işverene maliyeti 2023 nedir? Bir işçinin 30 günlük sigorta primi ne kadar?

7 milyondan fazla vatandaşın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret zammının yeni yapılan açıklamaya göre yıllık bazda %70'in üzerinde bir artış yapıldığı belirtildi. Böylece, 2023 yılında asgari ücret aylık brüt 10.008.00 TL, aylık net 8.506,80 TL olarak belirlendi. Peki asgari ücrete yapılan zam ile birlikte, Asgari ücret işverene maliyeti 2023 nedir? Bir işçinin 30 günlük sigorta primi ne kadar? İşte cevabı haberimizde...

Asgari ücret işverene maliyeti 2023 nedir? Bir işçinin 30 günlük sigorta primi ne kadar?

ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ 2023 NEDİR?

2023 Asgari ücretin açıklanmasının ardından asgari brüt ücret 10 bin 8 TL olarak belirlendi. SGK Primi İşçi Payı (% 15,5) ise bin 551TL 24 kuruş olarak hesaplandı. İşveren İşsizlik Sigorta Fonu ise 200 TL16 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759 TL 40 kuruş olarak hesaplandı.

Asgari ücret işverene maliyeti 2023 nedir? Bir işçinin 30 günlük sigorta primi ne kadar?

BİR İŞÇİNİN 30 GÜNLÜK SİGORTA PRİMİ NE KADAR?

Her çalışanın SGK prim tutarı farklıdır. Çünkü bu tutar, çalışanın aldığı brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Bir çalışanın brüt maaşının artması; prim miktarını artırırken maaşın azalması durumunda da prim azalır.

İndirimsiz sigorta primi toplamda brüt maaşın %37.5’i kadardır. Bu oran; işçi sigorta primi %14, işveren payı %20,5, işçi işsizlik payı %1 ve işveren işsizlik payı %2 şeklindedir.

İlgili Haberler
E-devletten maaş bordrosu nasıl alınır? E-devlet maaş bordrosu alma linki!
E-devletten maaş bordrosu nasıl alınır? E-devlet maaş bordrosu alma linki!
İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2023 İşsizlik maaşı başvuru ekranı!
İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2023 İşsizlik maaşı başvuru ekranı!
İşsizlik maaşı ne zaman, hangi durumlarda kesilir? İşe girince kesilir mi?
İşsizlik maaşı ne zaman, hangi durumlarda kesilir? İşe girince kesilir mi?
İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?
İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
E-devletten maaş bordrosu nasıl alınır? E-devlet maaş bordrosu alma linki!
E-devletten maaş bordrosu nasıl alınır? E-devlet maaş bordrosu alma linki!
İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2023 İşsizlik maaşı başvuru ekranı!
İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2023 İşsizlik maaşı başvuru ekranı!
İşsizlik maaşı ne zaman, hangi durumlarda kesilir? İşe girince kesilir mi?
İşsizlik maaşı ne zaman, hangi durumlarda kesilir? İşe girince kesilir mi?
İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?
İşsizlik maaşı ne kadar? 2023 En düşük, en yüksek işsizlik maaşı kaç TL?
Son Haberler
Connor Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmani Mellor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmani Mellor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmani Mellor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmani Mellor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tren kazasında 36 kişi hayatını kaybetmişti: Yunanistan'da 3 gün ulusal yas ilan edildi
Tren kazasında 36 kişi hayatını kaybetmişti: Yunanistan'da 3 gün ulusal yas ilan edildi
Richard Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Richard Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
EYT emeklilik dilekçe örneği 2023 | 4A, 4B, 4C emeklilik başvuru formu nasıl doldurulur? e- Devlet emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
EYT emeklilik dilekçe örneği 2023 | 4A, 4B, 4C emeklilik başvuru formu nasıl doldurulur? e- Devlet emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
Bekçi alımı 2023 | Hangi ile kaç bekçi alınacak? Başvuru şartları neler, başvuru tarihi ne zaman?
Bekçi alımı 2023 | Hangi ile kaç bekçi alınacak? Başvuru şartları neler, başvuru tarihi ne zaman?
Çok Okunanlar
EYT yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı!
EYT yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi tartışmalarına noktayı koydu! Tarih netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi tartışmalarına noktayı koydu! Tarih netleşti
O il beşik gibi sallandı! 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O il beşik gibi sallandı! 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Gülşen davasında karar belli oldu! Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten...
Gülşen davasında karar belli oldu! Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten...
Yedek astsubay maaşı 2023 ne kadar ? Yedek astsubay ne yapar?
Yedek astsubay maaşı 2023 ne kadar ? Yedek astsubay ne yapar?
4b sözleşmeli personele kadro son dakika 2023: Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor 2023? Kimler kadroya geçecek? Şartlar ne?
4b sözleşmeli personele kadro son dakika 2023: Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor 2023? Kimler kadroya geçecek? Şartlar ne?
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi