Asgari ücret kaç gün üzerinden hesaplanır? | Asgari ücret hesaplama

2021 yılında işçilere sunulacak asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalara devam edilirken partiler ve sendikalar arası sürtüşmelerle dolu toplantıların ilki 4 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. 15 Aralık'ta ikincisi düzenlenecek olan toplantıdan çıkan karar asgari ücret alsın almasın tüm çalışanları ilgilendirirken bu kapsamda maaş hesaplamaları da vatandaşlar açısından merak konusu haline geldi. Peki Asgari ücret kaç gün üzerinden hesaplanır? İşte Asgari ücret hesaplama yolları...

ASGARİ ÜCRET KAÇ GÜN ÜZERİNDEN HESAPLANIR?

Çalışma saatleri ve karşılığındaki ücret konusunda sıkıntı yaşayan işçilerin merak ettiği günlük maaş hesaplaması aslında oldukça kolay bir yöntemle yapılabiliyor.

857 Sayılı İş Kanunu’nun 63.maddesine göre, bir işçinin haftalık maksimum çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir.

63. Madde;

“Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/7 md.; Değişik cümle: 4/4/2015-6645/36 md.) Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz." şeklinde belirlenmiştir.

Haftalık 45 saatlik çalışma, çalışma günlerine eşit şekilde bölüştürülür. Bu durumda hesap rahatlıkla ortaya çıkacaktır. İşçinin bir günlük çalışma süresi 7,5 saattir. O halde bir saatlik ücreti de buna göre hesaplanmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumuna göre ay 30 gün olarak alınır.

Bu kapsamda aylık çalışma süresi:

GÜN x SAAT olarak hesaplanır. Buradan da 30 x 7,5 = 225 hesabı ile bir işçinin aylık maksimum çalışma süresinin 225 saat olacağı belirlenir.

İşçinin aylık ücreti 30’a bölündükten sonra, çıkan sonuç 7,5’a tekrardan bölündüğü halde ise işçinin bir saatlik bulunabilir.

İşçinin bir saatlik ücreti= İşçinin aylık maaşı: 30 / 7,5

Bu hesaplamaya göre; 3000 TL maaşla çalışan bir kişinin saatlik ücreti 3000 / 30 / 7,5 = 13,3 TL'dir.

Çalışanın günlük maaş ücreti= Çalışanın bir saatlik ücreti X günlük çalışma süresi

Bu hesaplamaya göre; 3000 TL maaşla çalışan bir kişinin günlük ücreti: 13,3 X 7,5= 100 TL'dir. Bu rakam 10 ve 20 ile çarpılırsa da 10 günlük ve 20 günlük ücret ortaya çıkar.

10 yıldır böyle düşmemişti: Asgari ücret 300 doların altına indi!

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu sorunun cevabı Bütçe Komisyonu tarafından yapılacak 4. toplantının ardından belli olacak. Henüz tarihi belli olmayan son toplantının ardından açıklanacak olan asgari ücret konusunda, ekonomi uzmanları tarafından ortaya atılmış bazı senaryolar söz konusu.

Asgari ücret son durum nedir? Ne kadar olacak 2021?

İLK SENARYO

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

İKİNCİ SENARYO

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.

ÜÇÜNCÜ SENARYO

Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

Yıllara göre asgari ücret tablosu |Geçmişten günümüze asgari ücret zamları

DÖRDÜNCÜ SENARYO

4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

BEŞİNCİ SENARYO

5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücretidir.

Bu ücret her yıl ekonomik verilere göre değişime uğramaktadır. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğinde asgari ücretin tanımı şöyle yapılmıştır: "İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti"

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR? | ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA KİMLER VAR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Asgari Ücret Yönetmeliğine göre asgari ücreti belirlemek için oluşan komisyonda yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişi bulunuyor.

Söz konusu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUR?

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi, işveren ve hükümetten 5 temsilci olmak üzere 15 üye bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğine göre komisyonda şu kişiler var:

Madde 8 — Komisyon; Bakanlığın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

a) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,

b) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,

c) Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)

d) Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

e) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,

f) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

g) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden, kurulur.

Komisyon, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır ve Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır.

Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır.

Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Asgari ücret, çalışanların yanı sıra milyonlarca vatandaşı şu yollarla etkiliyor:

– Asgari geçim indirimi

– İşçi ve işverenin sosyal güvenlik primleri

– Bağ-Kur primleri

– Genel Sağlık Sigortası primi

– İşsizlik Sigortası primi

– Sosyal Güvenlik Destek Primi

– Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı

– İhbar tazminatı

– Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği idari para cezaları

– Çeşitli vergilerle ilgili para cezaları

– Ücretten kesilen gelir ve damga vergisi

– Çıraklar ve stajyer öğrencilerin SGK primleri ve ücretleri

– Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması

– İsteğe bağlı sigorta primleri

– Taksici, dolmuşcu, rehber ve part – time çalışanların sigorta primleri

– İkili sözleşme bulunmayan ülkelere çalışmaya giden işçilerin sigorta primleri

– Genel Sağlık Sigortası ödemelerinde gelir testi kriteri

– Geçici işsizlik ödeneği

– İşsizlik maaşı

– Evde bakım ücreti

– 65 yaş ve engelli aylığı

– Emekli aylıkları

– Teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar

– Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı