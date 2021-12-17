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Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Çalışanın günlük asgari ücreti 166 TL 80 kuruşa yükseldi!

Çalışanların günlük asgari ücretine ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, çalışanın günlük asgari ücreti 166.80 lira oldu.

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Çalışanın günlük asgari ücreti 166 TL 80 kuruşa yükseldi!

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret rakamları geçtiğimiz gün saatler 15.50'u gösterdiği esnada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Asgari ücrete yansıyan tarihi rekor vatandaşı hoşnut ederken, Resmi Gazete'nin 17 Aralık sayısında "Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı" başlıklı ilan yayımlandı.

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Çalışanın günlük asgari ücreti 166.80 liraya yükseldi!

ÇALIŞANIN GÜNLÜK ASGARİ ÜCRETİ YÜZ ALTMIŞ ALTI LİRA SEKSEN KURUŞ OLDU

"Asgari ücret pazarlık ücreti değildir" yazılı ilanda, çalışana verilmesi zorunlu en az rakamın 4 bin 253 TL 40 kuruş olduğu bildirildi. Bununla birlikte yine çalışanın günlük asgari ücretinin de 166 bin 80 TL'ye yükseldiği bildirildi.

Asgari ücrette kırılan tarihi rekor bir yana, gelir ve damga vergilerinin kaldırılması da vatandaşı son derece mutlu etti.

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Çalışanın günlük asgari ücreti 166.80 liraya yükseldi!

"BAYRAM HAVASI YAŞATACAK" DEMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "bayram havası yaratacak" şeklinde duyurduğu asgari ücrette, çalışanın beklentisi karşılandı. Son tahmini rakamlar 4090 olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti 4 bin 253 TL olarak belirlemesi çalışanı hoşnut etti.

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Çalışanın günlük asgari ücreti 166.80 liraya yükseldi!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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