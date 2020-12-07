Asgari ücret ne kadar olacak 2021? İşte Asgari ücret için konuşulan rakamlar

Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren 2021 yılına ilişkin asgari ücret belirleme çalışmaları 4 Aralık'ta başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu binlerce çalışanın merak ettiği "yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak 2021" sorusuna gerçekleştirilecek iki toplantının ardından cevap verecek.

PEKİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

7 milyonun üzerinde asgari ücretli çalışan, 3 toplantı sonrasında belirlenen asgari ücretin gözünü yapılacak 2 toplantının sonucuna çevirdi. Asgari ücret, 2020 yılında bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. 2020 yılında asgari ücret yeni yıla 4 gün kala belirlenmişti. Yine benzer tarihlerde belli olması ön görülüyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2021?

MERKEZ BANKASI'NA GÖRE

Merkez Bankası 2020 yılı için enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak güncelledi. Yapılan bu güncellemeye göre asgari ücret bu orana göre belirlenirse, brüt 3 bin 299 TL 10 kuruş, net 2 bin 605 TL 98 kuruş olması bekleniyor.

ARTIŞ GEÇEN YILKİ GİBİ OLURSA

2019 yılının sonlarında doğru yapılan toplantıda 2020 yılı asgari ücret zam miktarı yüzde 15 olarak açıklanmıştı. Artışın bu miktar olması halinde brüt asgari ücretin 3 bin 384 TL 45 kuruş, net 2 bin 673 TL 40 kuruş olması bekleniyor.

3 PUAN REFAH PAYI

Asgari ücret hesaplamasında Merkez Bankası'nın enflasyon oranına 3 puan eklenirse, brüt asgari ücret 3 bin 387 TL 39 kuruş, net 2 bin 675 TL 72 kuruş olması bekleniyor.

4 PUAN REFAH PAYI

Eğer 4 puan ekleme yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 416 TL 82 kuruş, net 2 bin 698 TL 97 kuruş olması bekleniyor.

5 PUAN REFAH PAYI

Merkez Bankası'nın enflasyon oranına 5 puan refah payı eklenmesi durumunda brüt asgari ücret 3 bin 446 TL 25 kuruş, net 2 bin 722 TL 22 kuruş olması bekleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR OLABİLİR?

Enflasyon beklentisi de bu durumda en çok merak edilen konular arasında. 2020 Orta Vadeli Program enflasyon tahmini beklentisi yüzde 8,0 olarak ifade ediliyor. 2021 yılı enflasyon tahmini ise 9,4 belirtildi.

AGİ ASGARİ ÜCRET İÇERİSİNE EKLENİYOR MU?

Asgari Geçim İndimi olarak ifade edilen AGİ, asgari ücret alanların en çok merak ettiği konuların arasında yerini alıyor. 2020 yılı Asgari Ücreti AGİ dahil 2.324 TL olarak açıklanmıştı. Aralık ayı sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanacak olan asgari ücret içerisine AGİ'yi de ekleyerek ifade ediyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini paylaştı. Asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak.

Buna göre, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?