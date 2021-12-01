Asgari ücret ne kadar olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan flaş açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ekonomiye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Asgari ücret konusunda "Vatandaşımızı işçimizi enflasyon karşısında ezdirmeyecek ve onları rahatlatacak bir sonuç çıkacaktır muhakkak. " diyen Karaaslan, ekonomi ile ile ilgili açıklamalarını sürdürdü.

"TAŞLAR YERİNDEN OYNADI AMA BİR SÜRE SONRA YERİNİ BULACAK"

Küresel ticaretle ilgili büyük değişimlerin yaşandığı zaman diliminde olduğumuzu aktaran Karaaslan, "Taşlar yerinden oynadı ama bir süre sonra yerini bulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni bir ekonomik modele geçiyoruz diyerek ifade ettiği durum bir kabuk değişimi. Türkiye başka bir boyuta geçiyor. Bugüne kadarki ezberlenmiş yöntemlerle değil. Dolayısıyla büyük bir değişimin arefesindeyiz. Kurlara yansıması var. Dediğiniz gibi küresel yaşananların ülkemize etkileri var bundan kendimizi ayıramayız. Maalesef bunu kullananlar var. Ticaret Bakanlığımız bu konuda çok yoğun bir çalışma yürütüyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yaşanan değişimin şu an etkileri olduğunu belirterek bu etkilerin olumluya döneceğini Türkiye'de son açıklanan rakamlar büyük bir umut verdiğini söyledi.

Karaaslan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Büyüme rakamlarından bahsediyorum. G20 ülkeleri arasında büyümede birinci sıradayız. Böyle bir süreçte Türkiye'nin sağlam bir alt yapısı olmasıydı her yönden bu süreçten zararlı çıkabilirdi. Türkiye en güçlü sıçramasını inşallah bu dönemde gerçekleştirecek. Bu sıkıntıların ardından.

Burada sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerine çok güçlü vurgu yaparak söylediği şey bu süreçten nasıl çıkacağız? Bu süreçten bildiğimiz anlamda bel bağladığımız enflasyon, döviz kur, faiz denklemi içinde değil. Bu süreçten üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı ön plana alarak, güçlenerek büyüyerek küresel liderlik konusunda daha iddialı olarak çıkacağız. Dolayısıyla bunun vatandaşa yansımaması mümkün değil.".