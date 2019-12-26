İşçi ve işveren için yılın en heyecanlı dönemi olan asgari ücret zam oranı bugün 14.00'da belli oluyor. İşte Asgari ücret ne kadar oldu 2020 son dakika haberleri...

Yaklaşık 8 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını gerçekleştirecek. Asgari ücret zammını 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, "2 bin 578 TL'den geri adım atmayacağız" denildi. İşte 2020 asgari ücret artışı için konuşulan rakamlar...

Asgari ücret ne kadar oldu 2020 son dakika haberleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık'ta başlamıştı. Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıkladılar.

2020 ASGARİ ÜCRET TUTARI

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL’ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için üç kez toplandı. İlk toplantı 2 Aralık'ta ikincisi 10 Aralık'ta üçüncü toplantı da 17 Aralık'ta yapıldı. Üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK hafif iş kolu için 1940, orta iş kolu için 2086, ağır iş kolu içinse 2331 TL Asgari Ücret önerdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Erdoğan, asgari ücret konusunda devam eden görüşmelerin son tur görüşmelere başladıkları hatırlatılarak, “Asgari ücret konusunda bir müjdeniz olacak mı?” sorusuna “İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” ifadeleriyle cevap verdi.

ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ KONUŞULAN SON RAKAMLAR

İşçi ve işveren için yılın en heyecanlı dönemi olan asgari ücret zam oranı bugün 14.00'da belli oluyor. İşte Asgari ücret ne kadar oldu 2020 son dakika haberleri...

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)ülkedeki mevcut ekonomik tablonun üretim, istihdam ve rekabet edebilirlik açısından vergisini düzenli ödeyen, çalışanın sigorta primini düzenli yatıran işletmelerin varlığını sürdürebilmesini gerekli kıldığını belirterek, yeni asgari ücretin dengeler gözetilerek belirlenmesinden yana olduklarını bildirdi.TİSK açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizin bugün ulaştığı ekonomik değerde, işçinin de işverenin de çok büyük payı var. Çalışanların yaşam koşullarının da farkındayız. Gönül ister ki tüm ücretler yükselsin. Ancak, gerçekçi ve stratejik bakış açısı ile yeni yatırım çekmemiz için, yanı başımızdaki ülkelere yatırım kaptırmamak için, makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzem.”

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptığı ortak açıklamada asgari ücret pazarlıklarında 2.578 TL’den geri adım atmayacaklarını ifade ettiler.

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücrete Yüzde 10 Zam Yapılırsa:

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.

Asgari Ücrete Yüzde 15 Zam Yapılırsa:

Asgari ücret yüzde 15 oranında arttığında işçinin cebine girecek net ücret 303 lira artarak 2 bin 324 lira olacak. Buna karşılık sigorta primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi olarak devletin kazancı 148 lira artarak 985 liradan bin 133 liraya yükselecek. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 451 lira artarak 3.006 TL’den 3.457 TL’ye çıkacak.

Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Yapılırsa:

Bu senaryoda ocak ayından itibaren işçinin cebine girecek net ücret 404 lira artarak 2 bin 425 liraya çıkacak. Devletin kasasına girecek para ise 197 lira artarak bin 182 lira olacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 601 lira artarak 3.607 liraya ulaşacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret zam oranları, son toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması ile netlik kazanacak. Açıklanacak olan tutar, her iki tarafın da talep ettiğine yakın olarak belirlenmeye çalışılacak.

Asgari ücret zam oranlarının 24-25 Aralık tarihlerinde yapılacak olan toplantı ile açıklanması bekleniyor.

2020 AGİ NE KADAR OLACAK?

İşçi ve işveren için yılın en heyecanlı dönemi olan asgari ücret zam oranı bugün 14.00'da belli oluyor. İşte Asgari ücret ne kadar oldu 2020 son dakika haberleri...

Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. 2019 yılında en düşük AGİ tutarı 191.88 TL oldu. En düşük AGİ tutarı yüzde 15 artışta 220.66 TL’ye, yüzde 20 artışta 230.25 TL’ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL’ye çıkacak.

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı 2019 yılında 326.20 TL oldu.

En yüksek AGİ tutarı, asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL’ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL’ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL’ye yükselecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4. toplantısını bugün yapması bekleniyor. Yaklaşık 8 milyonu ilgilendiren asgari ücret zammının toplantının ardından açıklanması bekleniyor. İşçileri temsil eden sendikaların ortak yaptığı açıklamada 2.578 TL’den geri adım atmayacaklarını bildirdiler. İşverenler ise asgari ücrete yapılacak zam oranının dengeleri gözetmesi gerektiğini belirtiyor. İşte son durum…

KALIN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Asgari ücret konusu, bugün kabine toplantısında gündeme gelmedi ama Çalışma Bakanımız bu konuda bir çalışma yapıyor. Bu diğer kurumların ve ilgili tarafların bütün değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek, o noktada da tabi ki Cumhurbaşkanımızın da bir değerlendirmesi olacak” dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00’te yapılacağını bildirdi.

Toplantılarının ilkini 2 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık’ta Türk-İş’te, üçüncüsünü 17 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için yine Bakanlıkta toplanacak.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İşçi ve işveren için yılın en heyecanlı dönemi olan asgari ücret zam oranı bugün 14.00'da belli oluyor. İşte Asgari ücret ne kadar oldu 2020 son dakika haberleri...

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.