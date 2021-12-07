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Asgari ücret ne zaman belli oluyor? 2022 asgari ücret toplantısı kaç kere toplanır?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu; yeni asgari ücrete yapılacak zam oranının belirlenmesi için toplantılar gerçekleştiriyor. İşçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşacak 15 kişilik tespit komisyonunun kaç defa toplanacağı ve asgari ücret miktarının ne zaman belli olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, Asgari ücret ne zaman belli oluyor? 2022 asgari ücret toplantısı kaç kere toplanır? Detaylar haberimizde...

Asgari ücret ne zaman belli oluyor? 2022 asgari ücret toplantısı kaç kere toplanır?

Aralık ayına girmemizle beraber artık gündemde ilk sıraya asgari ücret konusu oturdu. Herkesin dikkati Asgari Ücret Tespit komisyonun yapacağı açıklamalara odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin birkaç gün önce asgari ücret zammının tüm toplumu tatmin edecek seviyede olacağıyla ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Bunun yanı sıra görüşmelerin çok uzun sürmeyeceğini ve 1-2 hafta içerisinde sonuçlanacağının bilgisini de vermişti. Vatandaşlar asgari ücrette net rakamın ne zaman belli olacağını ve asgari ücret toplantısının kaç defa yapılacağını merak ediyor. Bu bağlamda, Asgari ücret ne zaman belli oluyor? 2022 asgari ücret toplantısı kaç kere toplanır?

Asgari ücret ne zaman belli oluyor? 2022 asgari ücret toplantısı kaç kere toplanır?

2022 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI KAÇ KERE TOPLANIR?

Geçtiğimiz yıllarda Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları haftada 1 olmak üzere ay sonuna kadar 4 defa olacak şekilde düzenlenmektedir. 

2020 yılında 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık tarihlerinde olmak üzere 4 kez toplantı gerçekleştirilmiştir.

Asgari ücret ne zaman belli oluyor? 2022 asgari ücret toplantısı kaç kere toplanır?

Bu yılki ilk toplantı 1 Aralık tarihinde düzenlenmiştir.

İkinci toplantı bugün (7 Aralık) saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecektir.

Asgari ücret ne zaman belli oluyor? 2022 asgari ücret toplantısı kaç kere toplanır?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ay sonuna kadar düzenleyecekleri 4 toplantı sonucunda nihai asgari ücret kararına varacak. Toplantılar sonucunda net asgari ücret miktarı açıklanacak.

 

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