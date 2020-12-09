Asgari ücret son durum nedir? Ne kadar olacak 2021?

2021 yılı asgari ücreti bu ayın sonunda açıklanacak. 83 milyon insanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı Cuma günü yapıldı. 15 kişiden oluşan asgari ücret komisyonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında 2021 yılı için belirlenecek olan asgari ücret hakkında toplantılarını ay sonuna kadar sürdürecek. Peki; Asgari ücret son durum nedir? Ne kadar olacak?

BİRİNCİ TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?

Bakan Selçuk 2021 yılı asgari ücretin belirlenmesi için yapılan 1.toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum. Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." denildi.

İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN OLACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık’ta gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021 asgari ücret zammı görüşmeleri üçüncü toplantısını da yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı tarihini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) başkanlığında 22 Aralık'ta online olarak yapacak.

DİSK'İN 2021 YILI ASGARİ ÜCRET TALEBİ NE KADAR?

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini belirtti.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Karaköy'de TMMOB Büyükkent Şubesi'nde düzenledikleri toplantıyla asgari ücret raporunu açıkladı.

Arzu Çerkezoğlu, "Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır, vergi ve kesinti yükü kesinlikle ortadan kaldırılmalı, brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. 2021 asgari ücreti Kovit-19 salgının hanelere getirdiği gelir kaybı ve yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden özellikle pandemi sürecinde asgari ücrete nakit desteği mutlaka sağlanmalıdır, bu sosyal devletin gereğidir. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır ve bütün ücretlerin asgari düzeyindeki miktarı da yine vergiden muaf tutulmalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır. Rakam konusunda kuşkusuz bütün konfederasyonların farklı hesaplamaları olabilir. Biz DİSK olarak 3 farklı hesaplamayla asgari ücrete ilişkin belirlemelerimiz yaptık. Hem milli gelir artışını hem yoksulluk sınırını, hem de TÜİK'in belirlediği asgari tutarlar üzerinden hesaplama yaptık. Ve bu 3 hesaplamanın ortalaması olarak diyoruz ki; 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır'' ifadelerini kullandı.

TÜRK- İŞ'İN 2021 YILI ASGARİ ÜCRET TALEBİ NE KADAR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Atalay, 'İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz. Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar.' dedi.

Atalay, 4 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerine dair Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, taban ücret olması gereken asgari ücretin, Türkiye'de "geçim ücreti"ne dönüştüğünü söyledi.

Bugün 7 milyondan fazla insanın asgari ücretle geçindiğini belirten Atalay, asgari ücretli çalışanların yüzde 99'unun sendikasız olduğuna dikkati çekti.

Asgari ücretin nasıl tespit edildiğinin toplumun geneli tarafından bilinmediğini dile getiren Atalay, şöyle konuştu:

"Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer kişinin olduğu 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. İşveren ve hükümet, çoğunluğu sağlayıp istediği gibi asgari ücret rakamını belirliyor. Bu sene yönetimle 'Biz bu komisyona katılmasak mı?' diye de düşündük. Bu komisyon adaletli bir komisyon değil. Toplumun bir kısmı bunu anlamıyor. 'Sendikalar isterse belirli bir noktaya getirir.' diyor. Kamu sözleşmelerinde ya da özel sektör sözleşmesinde bir sürü yaptırım hakkımız var ama asgari ücrette böyle bir yaptırım hakkımız yok."

ASGARİ ÜCRET SON DURUM NEDİR?

22 Aralık’taki toplantıdan kararın çıkmaması halinde Aralık ayının son haftasında gerçekleştirilecek son toplantıda karar açıklanacak ve 2021 asgari ücret tutarı duyurulacak.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine yıllık enflasyon oranının üzerinde bir zam yapılması durumunda enflasyon yüzde 12 olarak baz alınırsa 2020 yılında 2 bin 324 lira olan asgari ücretin 2021 yılında 278 liralık zamla birlikte 2 bin 600 lirayı aşacağı tahmin ediliyor.