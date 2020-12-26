Asgari ücret son toplantı tarihi ne zaman, saat kaçta? sorusu şu sıralar internette çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde detaylıca derledik.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücretidir. Bu ücret her yıl ekonomik verilere göre değişime uğramaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğinde asgari ücretin tanımı şöyle yapılmıştır:

"İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti"

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN OLACAK?

Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Vatandaşlar tarafından çokça merak edilen asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı sorusu şu sıralar yapılan toplantılarla birlikte netlik kazanmaya başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağı duyurulmuştu. Hemen ardından gelen 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2. toplantısı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından sosyal medya hesabı twitter üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yapılacak ikinci toplantı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde (TİSK) 15 Aralık'ta yapacak. Selçuk'un paylaştığı çalışma takvimine göre üçüncü toplantının ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık tarihinde yapılacağı belirtildi. Aralığın son haftasında ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantı sonrasında asgari ücret zammının ne kadar olacağıyla ilgili gerekli açıklamayı yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTI TARİHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi. Açıklamaya göre, asgari ücretin belirleneceği son toplantı, 28 Aralık Pazartesi günü saat 10.30'da yapılacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2020?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.