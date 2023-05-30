Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için Haziran ayında bir araya gelmek için hazırlanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, saha araştırmalarıyla birlikte tespit çalışmalarına devam ediyor. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarının 5 Haziran'da açıklanmasıyla birlikte, 5 aylık enflasyon oranı belirlenecek ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gündemine gelecek. Bu süreçte, asgari ücret konusunda son noktaya gelinmesi için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

YAYINLAMA
Google News
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için Haziran ayında bir araya gelmek için hazırlanıyor

Ocak 2023 zamlarının ardından asgari ücrete ara bir zam yapılacağı konusu gündeme gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Temmuz ayının net bir şekilde dile getirilmesiyle resmiyet kazanmıştı. Ekonomi yönetiminin belirlenmesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı için bir araya gelecek. Bu süreçte, asgari ücretin belirlenmesi için ilgili kurumlar ve paydaşlar arasında görüşmeler gerçekleştirilecek.

Yeni Kabine belli olduktan sonra açıklanacak

Seçimlerin geride kalmasıyla birlikte gözler Meclis'in açılışına ve alınacak önlemlere çevrildi. Yeni kabine oluşturulduktan sonra asgari ücret, memur ve emekli zammı gibi konularda hızla harekete geçilecek. Bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri asgari ücret tespiti için çalışmalar yürütüyordu. Yeni kabine belirlendikten sonra asgari ücrete ara bir zam yapılması için adımlar atılacak. Bu süreçte ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanacak ve gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.

Artan milli gelirin herkese yayılması gündemde

Yeni kabine oluşmasının ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla bir araya gelecektir. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik ekipler halinde toplanacak. Kararlar oy çokluğuyla alınacaktır. Yaklaşık 3 veya 4 toplantı sonucunda yeni asgari ücret rakamı belirlenecektir. Haziran ayı boyunca her hafta farklı bir tarafın ev sahipliği yapacağı toplantılarda taraflar arasında uzlaşma sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, asgari ücret zammında artan milli gelirin geniş bir tabana yayılması için düzenlemelerin yapılacağı belirtilmektedir. Bu şekilde, adil ve dengeli bir asgari ücret artışı hedeflenmektedir.

Alım gücünün artırılması hedeflenecek

Temmuz ayında gerçekleştirilecek asgari ücret zammının yanı sıra, çalışanların maaşlarına vergi düzenlemesi yapılması planlanarak alım gücünün artırılması hedeflenmektedir. Bu yeni düzenleme kapsamında, ücretler üzerindeki vergi oranları yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artıracak uygulamalar hayata geçirilecektir. TÜRK-İŞ ve TİSK gibi işçi ve işveren temsilcilerinin görüşleri dikkate alınacak ve taslak çalışmalar gerçekleştirilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu düzenlemeyi yürütecektir. Temel amaç, çalışanların maaşlarının vergi düzenlemeleriyle desteklenerek daha güçlü bir alım gücüne sahip olmalarını sağlamaktır.

5 Haziran önemli

Hem Merkez Bankası'nın beklenti anketine hem de ekonomistlerin tahminlerine göre, yeni asgari ücret için önemli bir gösterge olan 6 aylık enflasyon oranının yüzde 20-23 aralığında olması beklenmektedir. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını 5 Haziran'da açıklamasıyla birlikte 5 aylık enflasyon oranı netleşecektir. Bu rakam, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Haziran ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, uzlaşma müzakerelerini yürütecektir. Bakanlık, optimal bir asgari ücretin belirlenmesi için TÜİK'in verilerine dayanan anketler ve saha çalışmalarına destek vermeye başlamıştır.

Yüzde 30-35 arasında artması kesin gözüküyor

Pazarlık sürecinde belirlenen alt sınır 500 dolar.Asgari ücretin tespit edilmesi sürecinde, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İş talep ettikleri rakamı, TİSK ise verebilecekleri rakamı belirleyecek. Taraflar ellerindeki verileri masaya yatıracaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in dile getirdiği '500 dolar'lık bir alım gücü kritik alt sınır olarak ön plana çıkıyor. Yeni asgari ücretin refah payıyla birlikte yaklaşık yüzde 30-35 arasında artmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsveç'te PKK yandaşlarının provokasyonuna sosyal medya üzerinden tepki geldiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsveç'te PKK yandaşlarının provokasyonuna sosyal medya üzerinden tepki geldi

CHP Genel Merkezinde bulunan "Ben Kemal Geliyorum" yazılı afiş indirildiCHP Genel Merkezinde bulunan "Ben Kemal Geliyorum" yazılı afiş indirildi

Suriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttüSuriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttü

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vodafone açıkladı: İkinci el telefon hizmetine yenilik geldi
Vodafone açıkladı: İkinci el telefon hizmetine yenilik geldi
Altın Döviz Borsada son durum ne? Seçim sonrası Dolar EURO ,Altın Ve Borsa'da tahminler şu şekilde!
Altın Döviz Borsada son durum ne? Seçim sonrası Dolar EURO ,Altın Ve Borsa'da tahminler şu şekilde!
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine bugün başlıyor
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine bugün başlıyor
Şırnak'ta yeni Günlük 15 bin varil petrol çıkacak yeni petrol bulundu
Şırnak'ta yeni Günlük 15 bin varil petrol çıkacak yeni petrol bulundu
Son Haberler
Otoyolda seyir halindeki araba alev alev yandı!
Otoyolda seyir halindeki araba alev alev yandı!
Bu kadarı olmaz! Yaşı küçük kız çocuğunu, alkol masasına çıkarıp oynattılar!
Bu kadarı olmaz! Yaşı küçük kız çocuğunu, alkol masasına çıkarıp oynattılar!
2 kişiyi öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
2 kişiyi öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
YSK,14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı, Partilerin kaç milletvekili çıkardığı belli oldu
YSK,14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı, Partilerin kaç milletvekili çıkardığı belli oldu
Yunan Medyası, Türk ve Yunan ekonomisini karşılaştırdı
Yunan Medyası, Türk ve Yunan ekonomisini karşılaştırdı
DSİ'nin Anadolu'daki yeni dev sulama barajları inşası ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor
DSİ'nin Anadolu'daki yeni dev sulama barajları inşası ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor
Çok Okunanlar
Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.
Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.
Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"
Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"
Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdı
Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdı
Suriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttü
Suriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttü
Sebze ve meyveyi Samsun üretiyor,Türkiye'nin 81 ilindeki ve dünyadaki mutfakları Tüketiyor
Sebze ve meyveyi Samsun üretiyor,Türkiye'nin 81 ilindeki ve dünyadaki mutfakları Tüketiyor
Türkiye'ye ziyaretçi akını: 4 ayda 11 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık
Türkiye'ye ziyaretçi akını: 4 ayda 11 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık
Yorumlananlar
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz