'Asgari ücret teşviki' kanun teklifi Meclis'e sunuldu

AK Parti'nin, personel sayısı 500'ün altında olan işletmelere 150, 500 üstünde olan işletmelere 100 lira asgari ücret desteği verilmesi, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulması, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması, EPİAŞ'ta uzun vadeli elektrik satışlarının önünün açılması gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.