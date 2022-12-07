Asgari ücret toplantı tarihleri 2022 | Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihleri belli oldu. Peki Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Asgari ücret toplantı tarihleri 2022...

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Asgari ücret toplantı tarihleri 2022 | Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek için çalışmalarını başlıyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş asgari ücret toplantılarının tarihlerini merak ettiği için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve Asgari ücret toplantı tarihleri 2022 haberimizde...

Asgari ücret toplantı tarihleri 2022 | Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NEDİR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşur. Bu komisyon asgari ücreti yapılan toplantılarla belirler.

Asgari ücret toplantı tarihleri 2022 | Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üç kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret toplantı tarihleri 2022 | Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023 yılı asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık 2022 Çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantı saat 14.00'da başlayacak.

Komisyonunun ikinci toplantısı da 14 Aralık 2022 Çarşamba günü yapılacak. Toplantının saat 14.00'de başlaması bekleniyor.

Asgari ücret toplantı tarihleri 2022 | Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHLERİ 2022

2023 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için yapılacak olan toplantıların tarihi belirlendi.

Asgari ücret birinci toplantı tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba

Asgari ücret ikinci toplantı tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba

Asgari ücret toplantı tarihleri 2022 | Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret toplantı tarihleri 2022 | Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET TABLOSU

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

2022 asgari ücret

Ocak ayı

Brüt: 5 bin 4 lira

Net: 4 bin 253 TL

Temmuz ayı

Brüt: 6 bin 471 TL

Net: 5 bin 500,35 TL

Asgari ücret toplantı tarihleri 2022 | Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

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