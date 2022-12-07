Asgari ücret toplantı tarihleri 2022 | Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek için çalışmalarını başlıyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş asgari ücret toplantılarının tarihlerini merak ettiği için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve Asgari ücret toplantı tarihleri 2022 haberimizde...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NEDİR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşur. Bu komisyon asgari ücreti yapılan toplantılarla belirler.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üç kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2023 yılı asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık 2022 Çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantı saat 14.00'da başlayacak.
Komisyonunun ikinci toplantısı da 14 Aralık 2022 Çarşamba günü yapılacak. Toplantının saat 14.00'de başlaması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHLERİ 2022
2023 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için yapılacak olan toplantıların tarihi belirlendi.
Asgari ücret birinci toplantı tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba
Asgari ücret ikinci toplantı tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET TABLOSU
2005 asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 asgari ücret
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 asgari ücret
Net: 2 bin 020 TL
Brüt: 2 bin 558 TL
2020 asgari ücret
Net: 2 bin 324 TL
Brüt: 2 bin 943 TL
2021 asgari ücret
Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş
Net: 2 bin 825 lira 90
2022 asgari ücret
Ocak ayı
Brüt: 5 bin 4 lira
Net: 4 bin 253 TL
Temmuz ayı
Brüt: 6 bin 471 TL
Net: 5 bin 500,35 TL