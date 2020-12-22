Asgari ücret toplantısı | Asgari ücret son dakika

2021 yılına girilmesine sayılı günler kala çalışanların aylık alacakları maaşı belirleyen asgari ücret tutarı için yapılan toplantılardan son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu bugün üçüncü kez toplandı. Çalışanların kaderini belirleyecek toplantıdan ilk rakamlar geldi. Peki asgari ücret belli oldu mu 2021? Asgari ücret toplantısında son durum nedir? TÜİK'in asgari ücret önerisi ne oldu?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DURUM

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun üçüncü toplantısının bugün sona ermesinin ardından gelen ilk verilere görre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi. Öte yandan dördüncü ve son toplantı ise gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

Ağır, orta, hafif statüdeki işler nelerdir?

BEKAR ÇALIŞAN NE KADAR ASGARİ ÜCRET ALACAK?

TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını bildirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantıyı Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirdi.

3 saat süren asgari ücret belirleme toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.

TÜİK'in temsilcisinin de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladığı toplantıda, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaşıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde asgari ücret 2021 görüşmelerine dair görüşlerini aktarmıştı.

Görüşmelerinin devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz." dedi.