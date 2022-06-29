Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağının belli olacağı asgari ücret komisyonunun toplantısı başladı. Toplantı sonrasında açıklanması beklenilen zam oranları, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Asgari ücret toplantısı başladı mı, bugün açıklanacak mı 2022? Asgari ücret tespit komisyonu zam oranı belli oldu mu? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BAŞLADI MI, BUGÜN AÇIKLANACAK MI 2022?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesi veya ara zam yapılması için asgari ücret tespit komisyonunun toplantısı başladı. Asgari ücrete yapılması beklenilen ara zammın konuşulacağı toplantının iki gün süreceği tahmin ediliyor. Buna göre, yeni asgari ücretin bugün açıklanması beklenmiyor.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU ZAM ORANI BELLİ OLDU MU 2022?

Asgari ücret tespit komisyonu bugün saat 14.00'de toplandı. İşçi, işveren ve hükümet tarafı masaya oturarak yeni asgari ücreti belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, toplantının yarına kadar süreceğini belirtti. Asgari ücrete yapılmasını beklenilen ara zam oranının bir kaç gün içinde açıklanması düşünülüyor.