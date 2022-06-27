Milyonların merakla beklediği haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan toplantı sonrası bir bir müjdeledi. Asgari ücret ile ilgili talimatları verdiği bildirmesi üzüerine asgari ücret komisyonu da harelete geçit. Komisyonun kararı sonrası vatandaşlar "Asgari ücret toplantısı ne zaman 2022? Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? Toplantı saat kaçta?" sorularını araştırmaya başladı İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önderdiliğindeki toplantı 29 Haziran Çarşamba günü toplanacak.

ASGARİ ÜCRET OKMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK? TOPLANTI SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'da toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.