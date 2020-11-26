İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2021 yılına ilişkin asgari ücreti belirlemek için gerçekleştireceği toplantılarla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulunarak ilk toplantının ne zaman olacağını açıkladı. Peki Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılına ilişkin asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak olan ilk toplantının 4 Aralık Cuma günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Selçuk konuya ilişkin olarak,"2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak." dedi.

Asgari ücretin etkilediği birçok alan bulunmakla birlikte zam oranının en çok yansıdığı gelirler şöyle:

- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.

- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.

- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.

- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yeni Ekonomi Programı'na baktığımızda bu yıl sonu için enflasyonun yüzde 10.5 olacağı tahmin edilmiş durumda. Merkez Bankası ise son toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1 olarak revize etti. Bu yıl için bir pandemi döneminde olduğumuzu da hatırlardan çıkartmamamız gerekiyor.

Her iki hedefi de göz önüne alırsak bu yılda enflasyonun 3-5 puan üzerinde bir artış yapılacağını hesapladığımızda 2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz.

Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağını hesaplıyoruz.

Tabi bu hesaplamalar tamamen önceki yıllardaki artışlar ve enflasyon hedefleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamlar pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından çok farklı bir neticede elde edilebilir.

SON ON YILDA ZAM ORANLARI

Yıllar Net Ücret Brüt Ücret Artış oranı (%) Bir önceki yıl enflasyon (%)

2010

Net ücret: 599,12

Brüt ücret: 760,50

Artış oranı (%): 9,7

Bir önceki yıl enflasyon (%): 6,53

2011

Net ücret: 658,95

Brüt ücret: 837,00

Artış oranı (%): 9,96

Bir önceki yıl enflasyon (%): 6,40

2012

Net ücret: 739,79

Brüt ücret: 940,50

Artış oranı (%): 12,20

Bir önceki yıl enflasyon (%): 10,45

2013

Net ücret: 803,68

Brüt ücret: 1.021,50

Artış oranı (%): 8,61

Bir önceki yıl enflasyon (%): 6,16

2014

Net ücret: 891,03

Brüt ücret: 1.134,00

Artış oranı (%): 11,01

Bir önceki yıl enflasyon (%): 7,40

2014

Net ücret: 891,03

Brüt ücret: 1.134,00

Artış oranı (%): 11,01

Bir önceki yıl enflasyon (%): 7,40

2015

Net ücret: 1.000,54

Brüt ücret: 1.273,50

Artış oranı (%): 12,30

Bir önceki yıl enflasyon (%): 8,17

2016

Net ücret: 1.300,99

Brüt ücret: 1.647,00

Artış oranı (%): 29,32

Bir önceki yıl enflasyon (%): 8,81

2017

Net ücret: 1.404,06

Brüt ücret: 1.777,50

Artış oranı (%): 7,92

Bir önceki yıl enflasyon (%): 8,53

2018

Net ücret: 1.603,12

Brüt ücret: 2.029,50

Artış oranı (%): 14,17

Bir önceki yıl enflasyon (%): 11,92

2019

Net ücret: 2.020,40

Brüt ücret: 2.558,40

Artış oranı (%): 25,45

Bir önceki yıl enflasyon (%): 20,30

2020

Net ücret: 2.324,70

Brüt ücret: 2.943,00

Artış oranı (%): 15,03

Bir önceki yıl enflasyon (%): 11,84

2021 (TAHMİNİ)

Net ücret: 2.672,6

Brüt ücret: 3.384,45

Artış oranı (%): 15,00

Bir önceki yıl enflasyon (%): 10,5-12,1

Brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor. Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan, SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır.

Hesaplama yapılan kişinin evli ya da bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterir. Her yıl aralık ayında yapılan asgari ücret görüşmelerinin akabinde, bir sonraki senenin zam oranı belirlenir.

2020 AGİ ÜCRETLERİ

Asgari ücretli bu ay bir üst vergi dilimine geçiyor. Bu vergi dilimine geçilmesiyle eylülde 25 TL, ekim-kasım-aralık aylarında ise 125 TL ilave AGİ desteği sağlanacak. Asgari ücretliye verilecek toplam 400 TL'lik ek destekle maaş düşmeyecek.