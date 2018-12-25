Asgari ücret yüzde kaç arttı? 2019 Asgari ücret net ve brüt rakamları

TÜİK, DİSK ve Türk-İş ile gerçekleştirilen toplantıların ardından, Asgari ücret komisyonun bugün gerçekleştirdiği son toplantı sonucunda 2019 asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret 2019? Asgari ücret ne kadar oldu? 2019 asgari ücret? 2019 asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte 2019 asgari ücret zammı…

2019 Asgari ücret net ve brüt rakamları

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı bugün saat 10’da Asgari ücre Komisyonu’nun gerçekleştirdiği son toplantı sonucunda belli oldu. TÜİK, Türk-İş ve Disk’le gerçekleştirilen toplantıların ardından Asgari Ücret Komisyonu’nun gerçekleştirdiği son toplantı sonucundan Asgari ücret zammının ne kadar olacağına karar verildi.

Asgari ücret yüzde kaç arttı?

2019 yılı için açıklanan 420 liralık asgari ücret zammı ile yüzde 26,3 oranında arttı. 2019 yılı asgari ücreti net 2020 TL oldu.

Peki sizler asgari ücret hakkında neler düşünüyorsunuz? aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz....

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.