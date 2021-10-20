Bu yıl da her yıl olduğu gibi yıl sonuna doğru gelirken asgari ücretle ilgili tahminler ortaya atılmaya başlandı. 2022 yılı için belirlenecek zam oranı vatandaşlar için büyük merak konusu. Peki, “Asgari ücret zam oranı 2022 ne zaman belli olacak, kaç TL artacak? Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?”

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME YÖNTEMİ

Yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon asgari ücretin miktarını belirler. İşçi tarafını Türk-iş temsil ediyor. TİSK konfederasyonlar arasında en fazla üyeye sahip olan sendika olduğu için işveren adına masada yer alıyor. Komisyon tarafından belirlenen rakam asgari ücret olarak bir yıl süresince geçerli oluyor.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Şu an için 2022 yılı asgari ücret zammı görüşme tarihleri belli olmamaktadır. Geçtiğimiz sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 Aralık tarihinde çalışmalarına başlamıştı. 4 defa bir araya gelinmiş ve asgari ücrette nihai olarak karar kılınmıştı. Bu sene toplantı tarihi belli olduğu anda haberimizde yer verilecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Eylül ayında enflasyon oranı yüzde 19,58'e yükseldi. Bu oranların uygulanması durumunda bugün net 2.825,90 TL olan asgari ücret miktarı en az 3.390 liraya yükselecek. Eğer ortalama yüzde 20 olan enflasyon oranına 5 puanlık refah payı eklenirse yüzde 25 zam olacak ve yeni asgari ücret 3.550 lira civarına gelmiş olacak.

2020 senesinin kasım ayında enflasyon yüzde 14,03 seviyelerindeyken komisyon tarafından yeni asgari ücrete yüzde 21,56'lık zam gelmişti. Bu örnekler göz önüne alındığında bu yıl da en az 5-6 puan derecesinde refah payı beklentisi yüksek durumda. Aralık ayı içerisinde komisyonun yapacağı toplantılar ile yılın son günlerinde yeni asgari ücretin açıklanacağı düşünülüyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90