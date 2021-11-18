Asgari ücret zammı için ağır basan zam oranı belli oldu! Uzman isim asgari ücretin yeni tutarını kalem kalem açıkladı
Asgari ücret zammı için ağır basan zam oranı belli oldu! Uzman isim asgari ücretin yeni tutarını kalem kalem açıkladı
Gazeteci Noyan Doğan, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam geleceğini ifade ederek," Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu durumda asgari ücretin işveren maliyeti de 5.463 lirayı bulacaktır." dedi.