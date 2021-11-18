Asgari ücret zammı için ağır basan zam oranı belli oldu! Uzman isim asgari ücretin yeni tutarını kalem kalem açıkladı

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli vatandaş ve aileleri, Aralık ayında görüşmeleri başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak olan asgari ücretin tutarını merak ediyor. Enflasyonun üzerinde zam yapılmasına kesin gözüyle bakılan asgari ücretin tutarı hakkında çok sayıda tahmin yapılırken Hürriyet yazarı Noyan Doğan bu konu hakkında kaleme aldığı köşe yazısında görüşlerini ve edindiği bilgileri kaleme aldı.