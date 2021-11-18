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  3. Asgari ücret zammı için ağır basan zam oranı belli oldu! Uzman isim asgari ücretin yeni tutarını kalem kalem açıkladı

Asgari ücret zammı için ağır basan zam oranı belli oldu! Uzman isim asgari ücretin yeni tutarını kalem kalem açıkladı

Gazeteci Noyan Doğan, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam geleceğini ifade ederek," Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu durumda asgari ücretin işveren maliyeti de 5.463 lirayı bulacaktır." dedi.

Asgari ücret zammı için ağır basan zam oranı belli oldu! Uzman isim asgari ücretin yeni tutarını kalem kalem açıkladı 1114

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli vatandaş ve aileleri, Aralık ayında görüşmeleri başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak olan asgari ücretin tutarını merak ediyor. Enflasyonun üzerinde zam yapılmasına kesin gözüyle bakılan asgari ücretin tutarı hakkında çok sayıda tahmin yapılırken Hürriyet yazarı Noyan Doğan bu konu hakkında kaleme aldığı köşe yazısında görüşlerini ve edindiği bilgileri kaleme aldı. 