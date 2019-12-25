Asgari ücret zammı ne kadar oldu 2020? 2020'de asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret herkes tarafından merak ediliyor. Peki Asgari ücret zammı ne kadar oldu 2020? Belli oldu mu? Son dakika gelişmesi ne? Hangi ayda alınacak? Asgari ücret ne oldu? 2020'de asgari ücret ne kadar olacak? soruları araştırılmaya başlandı. Tüm merak edilenler haberimizde...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammı henüz belli değil. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının yarın (26 Aralık 2019) saat 14.00'te yapılacak. Bu toplantının ardından asgar ücret belirlenecek. Net sonuç ybelli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

SENDİKALARIN ZAM TALEBİ NE KADAR?

Süreçle ilgili geri sayım devam ederken son toplantı öncesi sendikalardan ortak bir açıklama geldi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in yaptığı ortak açıklamada 2 bin 578 TL'nin altındaki bir rakamın değerlendirmeye almayacaklarını bildirdi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini Türk-İş'in temsil ettiğini belirtti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın CHP heyetinin ziyareti dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında asgari ücretle ilgili açıklamalar yaptığını, 32 yıldır her ay gerçekleştirdikleri araştırmaya atıfta bulunduğunu hatırlatan Irgat, Atalay'ın "bir işçinin yaşama maliyetinin aylık 2 bin 578 lira hesaplandığını, asgari ücret teklifinin bunun altında olmayacağını" vurguladığını söyledi.

Hak-İş ve DİSK'in açıklanan bu tutarı desteklediğini ifade eden Irgat, "Biz üç işçi sendikası konfederasyonu olarak bugün ortak bir açıklamada bulunuyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi gerektiğini savunuyor ve talep ediyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar 3 toplantı gerçekleştirildi. Maalesef gelişmeler, asgari ücret konusunda iyimser olmamızı mümkün kılamıyor." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTILARINDA NE OLDU?

Asgari ücret zammı için komisyon daha önce üç kez bir araya gelmişti. İşte asgari ücret 2020 zammı için yapılan toplantıların özeti:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canıgönülden diliyorum." ifadesini kullanmış, işçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişlerdi.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.

TİSK'te yapılan üçüncü toplantıda, TÜİK temsilcisi bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyona sundu. Söz konusu tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2019 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, asgari ücret konusunda devam eden görüşmelerin son tur görüşmelere başladıkları hatırlatılarak, “Asgari ücret konusunda bir müjdeniz olacak mı?” sorusuna “İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” ifadeleriyle cevap verdi.