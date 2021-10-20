Ocak ayı yaklaşıyor. Yeni asgari ücret için iddialar gündeme gelmeye başladı. Görüşmelerin başlamasına sayılı haftalar kalırken, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? soruları merak edilir hale geldi. İşte asgari ücret hakkında detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında toplanıyor. Geçen yıl 4. görüşmenin ardından karar açıklanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ocak ayı yaklaşırken yeni asgari ücret için birtakım iddialar ortaya atılmaya başladı. Görüşmelerin başlamasına sayılı haftalar kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise her yıl Aralık ayında toplanıyor. Geçen yıl 4. görüşmenin ardından karar açıklanmıştı.

Enflasyon rakamları incelendiğinde 2022'de asgari ücrete yüzde 16-20 arasından zam gelmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyenin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Komisyonda işçileri en fazla üyeye sahip olan Türk İş, işverenleri ise TİSK temsil etmektedir. Hükümet kanadından da 5 kişi komisyonda yer alır. Komisyon, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan görüşmelerde işveren ve hükümet temsilcileri asgari ücret önerisini kabul etmiş, işçi temsilcisi Türk İş ise teklifi kabul etmeyerek masadan kalkmıştı. Asgari ücret komisyondaki oy çokluğuyla belirlendiği için yeni asgari ücret belirlenmişti.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR? İŞTE YIL YIL ASGARİ ÜCRET RAKAM TABLOSU

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

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2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90