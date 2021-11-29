Asgari ücrete rekor zam mı geliyor? Vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde

Milyonlarca insanın gözü 2022'de geçerli olacak asgari tutara çevrilmiş durumda. 1 Aralık tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. İşçi sendikaları zam oranının ilk toplantıda belirlenmesi hususunda çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıya bakanlık ve işveren sendikası da olumlu baktığını bildirdi. Asgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması amacıyla tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması dahil bütün seçenekler düşünülüyor.

Tüm kesimlerinin görüşlerinin alındığı asgari ücret anket sonuçlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yarın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı düşünülüyor.

EKONOMİ GÜNDEMİ YOĞUN

Türkiye yoğun bir ekonomik gündeme girmeye hazırlanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı çarşamba günü gerçekleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. İhracat ve enflasyon rakamları da aynı gün duyurulacak.

İLK TOPLANTI YÜZ YÜZE

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Toplantıda işçi ve işveren kesimi temsilcileri bulunacak.

Komisyon toplantısı daha gerçekleşmeden işçi ve işveren sendikaları arasında bilgi akışı sağlanıyor. Cuma günü TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret ederek asgari ücret ve asgari ücret işveren teşviki konularının değerlendirmesini yaptı. Masada işçileri Türk-İş, Hak-İş, DİSK temsil ederken; işvereni de TİSK temsil edecek.

Zam oranının enflasyonun üzerinde olacağının mesajını veren Bakan Bilgin görüşmelerde vergi indirimi dahil olmak üzere birçok seçeneğin üzerinde durulacağını söyledi. Bakan bilgin toplumun isteğini karşılayacak bir asgari ücret konusunda işçi kesimiyle uzlaşı içinde olduklarını belirtti. Güçlü bir zam beklentisi oluşurken hükümet asgari ücreti yukarı çıkarmak için vergiler dahil çok yönlü bir çalışma gerçekleştiriyor.

VERGİ KALEMLERİ ÇIKARILABİLİR

İşçinin talebine dair henüz bir rakam ifade etmeyen Türk-İş bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 lira olarak hesapladı. Brüt 3 bin 577 lira olan asgari ücretten yapılan 751 liralık kesintinin (SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi) alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi gibi seçenekler üzerinde çalışmalar devam ediyor.

2022 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLUR?

Asgari ücret bugünkü haliyle brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanmaktadır. Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketler doğrultusunda yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor.

KANUNA GÖRE ÜCRETLER

Bu oranlar dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor. Gelir Vergisi Kanunu 103. maddeye göre; asgari ücretli bir işçinin, ücret matrahının yıllık 24 bin TL'yi aştığı ay ve takip eden diğer aylarda, ücretinin bir sonraki vergi diliminde yüzde 20 üzerinde vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu sene için asgari ücrette işveren payı 554,51 TL, işveren işsizlik sigorta primi 71.55 TL'yi buluyor. Böylece 2021 yılı rakamlarına göre asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 203,56 TL oluyor.