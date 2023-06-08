Yeni kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Bugün ise Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu katıldığı canlı yayında asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından milyonlarca insan arama motorlarında "2023 yılında asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Amerika'da asgari ücret ne kadar?" sorularını merakla araştırıyor. Biz sizler için bu soruların cevaplarını derledik.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Kurban Bayramı sonrasında toplanarak Temmuz ayı zam oranını belirleyecek. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisi, zam oranının belirlenmesinde önemli bir faktör olacak.

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Beklentiye göre, asgari ücrete %30'luk bir zam yapılacak ve refah payı artışıyla birlikte mevcut asgari ücret 11.050 TL olacak. Bu şekilde, çalışanların refah seviyesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

AMERİKA'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR

Amerika'da, diğer tüm ülkelerde olduğu gibi, asgari ücret oranı değişkenlik göstermektedir. 2023 yılında Amerika'da asgari ücret, eyaletlere göre farklılık göstermektedir. En yüksek asgari ücret miktarı 2400 USD olurken, en düşük asgari ücret ise 1160 USD olarak belirlenmiştir. Asgari ücret saatlik olarak hesaplandığında, Amerika'da günde bir saatlik çalışma ile en az net 7,25 USD kazanılmaktadır. En yüksek saatlik asgari ücret ise 15,50 dolar ile California eyaletinde belirlenmiştir. Ortalama asgari ücret ise haftalık 40 saatlik çalışma üzerinden hesaplanmaktadır. Bu durumda, Amerika'da 40 saat çalışan biri haftalık olarak en fazla 840 dolar kazanır.

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Eyaletlere göre saatlik ücretlerde farklılıklar bulunmaktadır. İşte bazı örnekler:

California: 15,50 dolar New York: 13,50 dolar Massachusetts: 13,50 dolar Washington: 13,69 dolar Colorado: 12,32 dolar Texas: 7,25 dolar

Bu sadece birkaç örnektir ve her eyaletin kendine özgü saatlik asgari ücretleri vardır. Aylık asgari ücret miktarı, çalışma saatlerine ve eyaletin saatlik asgari ücretine bağlı olarak değişiklik gösterir.