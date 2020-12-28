Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret belirlendi. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bu tutarın artmasıyla birlikte asgari ücretin işverene olan maliyeti de artmış oldu. Bu kapsamda "Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 " konusu "Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?" sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2021 yılında brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net ise 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret brüt olarak günlük ise 119,25 TL oldu.

Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücrete ilişkin olarak şunları kaydetti:

"1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. Kasım 2020'de enflasyon yüzde 14,03 gerçekleşmişti. Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak."

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MAALİYETİ 2021 | YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

1 Ocak 2021 yılından itibaren uygulanacak olan yeni asgari ücretin işverene maliyeti bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş olacak. Bunun içinde yer alan 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret oluşturuyor. Söz konusu tutarın içindeki diğer gider kalemleri ise 554 lira 51 kuruşu sosyal güvenlik primidir, 71 lira 55 kuruş ise işsizlik sigorta primidir.

Brüt asgari ücretin 500 lira 85 kuruşunu SGK primi, 187 lira 82 kuruşunu gelir vergisi, 27 lira 15 kuruşunu damga vergisi, 35 lira 78 kuruşunu işsizlik sigortası primi işçi payı oluşturacak.

AGİ NE KADAR 2021? BEKAR, EVLİ VE ÇOCUKLU İÇİN AGİ ÜCRETİ NE KADAR?

Asgari ücretin artmasıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artmış oldu. Buna göre net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş,

evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş,

evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş,

evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak.