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Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

2022 yılında uygulanacak asgari ücretin kalem kalem detayları belli oldu. Asgari ücretin 2022 yılında işverenlere olan maliyeti merak konusu oldu. Bu kapsamda Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücret belirlendi. 2022 yılı asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253.4 TL olarak kararlaştırıldı. Gelir ve damga vergisi ise asgari ücretten alınmayacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 5 bin 879 TL olacak. Bu miktarın  775.6 TL'si SGK primi işveren payı olurken, 100 TL'si ise işveren işsizlik sigorta primi olacak. Peki, Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? İşte asgari ücretin işverene maliyeti 2022...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2022 yılında brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253.4 TL oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin yüzde 50 seviyesinde artışla 4 bin 253,4 lira olduğunu kendisi açıkladı. Ayrıca gelir ve damga vergisinin de asgari ücretten çıkarıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı kaldırılan gelir ve damga vergisi ile işverenin 450 TL ilave yükten kurtarılmış olduğunu söyledi.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MAALİYETİ 2022 | YENİ ASGARİ ÜCRETİN İ ŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

2022 yılında asgari ücretin işverene toplam maliyeti 5 bin 879 TL olacak. Bu tutarın 775,6 TL'sini SGK primindeki işveren payı, 100 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturmakta. 2021 yılında asgari ücretin işverene toplam maliyeti 4 bin 203.6 lira'ydı. Yeni asgari ücretle birlikte maliyet yüzde 39.9 oranında artmış oldu.

Yeni asgari ücrette gelir vergisi 423.75, damga vergisi ise 30.36 TL tutuyor.  7 ile 9 milyon asgari ücretli olduğu düşünüldüğünde 30 ila 40 milyar liralık bir gelir vergisi ve damga vergisinden feragat edileceği hesaplanıyor.  

   

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

AGİ NE KADAR 2022? BEKAR, EVLİ VE ÇOCUKLU İÇİN AGİ ÜCRETİ NE KADAR?  

2022 yılında artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan yani ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek.  

Normalde asgari geçim indirimi, çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanıyor ve gelir vergisinin bir kısmı tekrar çalışana iade ediliyor. Basit tabirle buna vergi iadesi denmektedir. Bu sistemde bekar bir çalışan ile evli ve çocuklu bir çalışanın aldığı ücret farklılık gösteriyordu.  

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

2022 yılında ise bu geçerli olmayacak asgari ücret artık vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacak. Bu durumda da AGİ ödemesi asgari ücretli çalışanlara yapılmayacak. Sonuç olarak tüm asgari ücretli çalışanlar 2022 yılında 4.253.40 lira maaş alacaklar. 

  

Tayfun Altuntaş
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