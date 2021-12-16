Milyonlarca çalışan vatandaş Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyordu. Bugün gerçekleştirilen 4. toplantı ile nihai karar aşamasına gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen basın toplantısında 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklayarak 4 bin 250 TL olduğunu söyledi. Peki bu kapsamda Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar 2022? İşveren ne yapacak?

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR 2022?

Gerçekleştirilen 4. toplantı ile nihai karar aşamasına gelindi. Komisyon asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerinde olması yönünde görüş bildirdi.

Toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada askeri ücretin en alt rakamı 4 bin 250 TL oldu. Bu zam son 50 yılın en büyük zammı oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notuna göre, 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4253,4 lira olacak.

SGK ve işsizlik sigortası primi dahil olmak üzere işverene toplam maliyet 5 bin 879 lira olacak. Mevcut asgari ücretin işverene toplam maliyeti 4 bin 203 lira düzeyindeydi.

2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ (TL, AY)

ASGARİ ÜCRET

5.004,00

SGK PRİMİ % 14

700,56

İŞSİZLİK SİG.PRİMİ % 1

50,04

KESİNTİLER TOPLAMI

750,60

NET ASGARİ ÜCRET

4.253,40

İŞVEREN NE YAPACAK?

SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı )

775,62

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2

100,08

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

5.879,70