Asgari ücretliler bayram edecek! Beklenen açıklama geldi: 13 bin 344 TL olacak

Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak ara zam miktarı açıklandı ve vergi müjdesiyle birlikte detaylar ortaya çıktı. Gelir vergisi istisnası Temmuz ayında 1710 lira olarak belirlendi ve Ağustos ayında 1903 liraya, Eylül ve sonraki aylarda ise her bir ay için 2280 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRET 13 BİN 414 TL OLARAK BELİRLENDİ





Bu düzenlemeyle birlikte yıl sonuna kadar gelir vergisi istisnası 12.734 liraya çıkmış olacak. Aylık 101,82 lira damga vergisi istisnası da yıl sonuna kadar 610 lirayı bulacak.

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Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, vergiden muaf tutulacak asgari ücret tutarı da 13.344 liraya yükselmiş durumda. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi, gelir vergisi ödemelerinde yılın kalan döneminde daha az vergi ödeyecek.

İşçi ve memur ücretlerine uygulanan gelir vergisi ve damga vergisi miktarları Temmuz ayından sonra azalacak.

Yeni asgari ücretle birlikte isteğe bağlı sigortalılık ödemeleri, Bağ-Kur primleri, ev hizmetleri ve borçlanma gibi birçok prim tutarı da güncellenecek.

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Yeni asgari ücretle birlikte günlük kazanç alt sınırı 447,15 lira, aylık kazanç alt sınırı 13.414,50 lira, günlük kazanç üst sınırı 3.353,63 lira ve aylık kazanç üst sınırı 100.608 lira olarak uygulanacak.

Asgari ücretin artışıyla birlikte sosyal destek sistemleri güçleniyor ve yoksulluğun önüne geçiliyor. Net asgari ücret 11.402 liraya yükseldiği için gelir vergisi ve damga vergisinde aylık avantaj tutarında artış yaşanacak. Net ücretle çalışanların eline geçen ücret ise değişmeyecek.

Vergi avantajından işverenler de faydalanacak, çünkü memurların kazançlarının büyük bir kısmı vergiden muaf tutuluyor. Asgari ücretin artmasıyla birlikte, yıl içinde toplam kazancı 70.000 lirayı aşan memurların maaşlarında artış olacak.

İşsizlik maaşı, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor ve son 4 aylık ortalama brüt ücrete göre belirleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte işsizlik ödeneği asgari 5.325 lira, azami 10.650 lira olarak ödenecek. Mevcut işsizlik ödeneği tutarı 20.000 liranın altında olanlar için ise değişiklik olmayacak.

Asgari ücretli çalışanların kıdem tazminatı tavanı şu anda 10.008 lira seviyesinde bulunuyor. Ancak 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücretli çalışanların kıdem tazminatı tavanı 13.414 lira olacak. Kıdem tazminatı tavanı tutarı asgari ücrete göre belirlenmiyor.

Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamıyor. Şu anda kıdem tazminatı tavanı 19.982,83 lira olarak uygulanıyor, ancak bu rakam Temmuz ayında yeniden belirlenecek.

Yeni düzenlemelerle birlikte asgari ücretli çalışanların vergi avantajları artacak, işsizlik maaşı miktarları güncellenecek ve kıdem tazminatı tavanı yükseltilmiş olacak. Bu düzenlemelerle çalışanların maddi durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal desteklerin güçlendirilmesi hedefleniyor.