Asgari ücretlinin iş güvencesi için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisi tartışma yarattı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin artışı konusunda yaşanılabilecek işçi çıkarma durumu hakkında bir öneride bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu sözlere yer verdi;

"Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın"

Kimi sosyal medya kullanıcıları bu öneriyi mantıklı bulurken kimisi ise hükümete akıl vermeye çalışmakla suçladı.