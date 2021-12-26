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  3. Asgari ücretlinin iş güvencesi için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisi tartışma yarattı!

Asgari ücretlinin iş güvencesi için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisi tartışma yarattı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretlinin işinin güvence altına alınması gerektiğini belirterek, 6 ay boyunca işten çıkarılmanın yasaklanması gerektiğini söyledi.

Asgari ücretlinin iş güvencesi için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisi tartışma yarattı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,  asgari ücretin artışı konusunda yaşanılabilecek işçi çıkarma durumu hakkında bir öneride bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu sözlere yer verdi;

"Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" 

Kimi sosyal medya kullanıcıları bu öneriyi mantıklı bulurken kimisi ise hükümete akıl vermeye çalışmakla suçladı.

Asgari ücretlinin iş güvencesi için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisi tartışma yarattı!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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