Asgari ücretliye bayram ikramiyesi yatacak mı 2022? Asgari ücretliye ikramiye verilecek mi? soruları asgari ücret alan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konu hakkında ayrıntılı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ YATACAK MI 2022?

Asgari ücretliye bayram ikramiyesi ödenmesine yönelik şu ana kadar hükümet tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İddialara göre, bayram ikramiyesinin yalnızca emeklilere değil asgari ücretli çalışanlara da verilmesi konusu gündemde. İkramiyeler için ilk olarak işin maliyet bölümünün hesaplanacağı ve ardından kapsamlı çalışmalar yapılabileceği öne sürülüyor.

Ramazan Bayramı gibi resmi tatil ilan edilen günlerde bazı sektördeki işçiler mesailerine devam ediyor. Çalışmayan işçiler resmi tatillerde mesai yapmasalar bile maaşlarını tam alıyor.

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Resmi tatil günlerinde çalışanlara ise her gün için ekstra bir günlük ek ücret ödenmek zorunda.