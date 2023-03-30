Asgari ücretliye Cumhurbaşkanı jesti! Ara zam için tarih verdi: Canlı yayında milyonlara duyurdu

Asgari ücretli vatandaş 14 Mayıs seçiminden önce ara zam olması ile ilgili taleplerini sürdürürken haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Peki asgari ücretlinin zamları ne zaman yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRETLİYE ARA ZAM

Emekli vatandaşa yapılan 2 bin TL zam sonrasında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında asgari ücretli vatandaşın da ara zam beklentileri yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda güncel olarak asgari ücrete zam yapılmayacağını duyurdu.

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Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre Temmuz ayında asgari ücretliye ara zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün zamların yapıldığını ve açıklandığını, Temmuz ayında zam yapılacağını duyurdu. Aynı zamanda NATO ile ilgili sorulara da İsveç'ten beklenen bazı şeyler olduğunu ve onların gerçekleşmeden olmayacağını da söyledi.