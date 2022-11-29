Asgari ücrette beklentiyi yüksek tutanlara kötü haber! Uzman isim rakam verdi, hayalleri yıktı: "Mümkün görünmüyor"

2023 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağı vatandaşların odak noktası olmayı sürdürüyor. Görüşmelerin başlamasına kısa bir süre kala SGK Uzmanı Özgür Kaya zam tahminini açıklayarak değerlendirmelerde bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Asgari ücrette beklentiyi yüksek tutanlara kötü haber! Uzman isim rakam verdi, hayalleri yıktı: "Mümkün görünmüyor"

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yapacağı 3 toplantı sonrası milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanı sıra hükümet yetkilileri vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrette beklentiyi yüksek tutanlara kötü haber! Uzman isim rakam verdi, hayalleri yıktı: Mümkün görünmüyor

2022 YILINDA İKİ KEZ ZAM YAPILDI

2022 yılının Ocak ayında 4 bin 253 lira 60 kuruş, Temmuz ayında yapılan ilave artış ile 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücret için birçok tahmin yapılıyor.

Özellikle asgari ücretin 8 bin TL'yi aşacağına yönelik beklentiler bulunurken SGK Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk'te değerlendirmelerde bulundu.

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLABİLİR?

2023 yılı asgari ücreti hakkında tahminlerini paylaşan Özgür Kaya şunları söyledi: "Benim hesaplamalarıma bakıldığında 4 aylık enflasyon yüzde 11 seviyesinde. Kasım ve aralık aylarını da ilave ettiğimizde yaklaşık olarak buradan 9-10 puanlık enflasyon daha gelecek bu yüzde 20’ye ulaşacak. Hükümetin de her zaman olduğu gibi enflasyon rakamının üzerinde refah payı olarak adlandırdığımız yüzde 10 seviyesinde ilave söz konusu olmasıyla birlikte yıl sonu itibarıyla en düşük yüzde 30 seviyesinde bir zam gelecek. 7 bin 200 liraya çıkması anlamına geliyor. Gelir ve damga vergisi alınmadığı için bu rakam brüt olarak 8 bin lira seviyesine ulaşacak. Çalışanın eline 7 bin 200 lira ile 7 bin 500 lira arasında bir asgari ücret geçmesi düşünülüyor. En azından benim hesaplamalarım onu gösteriyor."

Asgari ücrette beklentiyi yüksek tutanlara kötü haber! Uzman isim rakam verdi, hayalleri yıktı: Mümkün görünmüyor

ASGARİ ÜCRET 10 BİN TL OLUR MU?

Asgari ücret için 8 bin, 8 bin 500, 9 - 10 bin TL olacağına yönelik iddiaları değerlendiren Kaya şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyunda konuşulan rakamlarda 8 bin 8 bin 500, 9 bin, hatta 10 bine çıkanlar var bu doğru değil. İşverenin verebileceği bir ücret söz konusu. Ortada bir dengenin kurulması gerekiyor. Enflasyonun yüzde 20 seviyesinde olacağı varsayılırsa yüzde 10 refah payı ile yüzde 30 seviyesinde zam öngörülüyor. Tabi bunun üzerine ne kadar çıkılır? Çok fazla bir artış olacağını öngörmüyorum. Bu rakamın da 5 bin 500 liranın da 7 bin 200- 7 bin 500 lira arasına oturacağını tahmin ediyorum. 7 bin 500’ün üzerine çıkması mümkün gözükmüyor."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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