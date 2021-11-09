Asgari ücrette beş farklı zam senaryosu! Gelecek zam oranına göre net ve brüt maaş belli oldu! Türkiye'de milyonlarca insanın tutarının ne kadar olacağını merakla beklediği asgari ücret için hükümet enflasyonun üzerinde zam yapılacağını ifade ederken, asgari ücretin yükseltileceğine yönelik açıklamaları sonrası rakamlar ortaya çıkmaya başladı. İşte asgari ücrete gelecek zam oranına göre 5 farklı maaş tutarı...

1 7 Türkiye'de 10 milyona yakın kişi asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Kayıt dışı istihdamın olduğu yerlerde 2 bin 825,90 kuruşun altında da ücret alan vatandaşlar bulunurken pandemi ve döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle 2022 yılında asgari ücrete yapılacak olan zammın tutarı merakla bekleniyor. Bu kapsamda Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık, asgari ücrete yapılacak olan olası zam oranlarını hesapladı.