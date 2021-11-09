Asgari ücrette beş farklı zam senaryosu! Gelecek zam oranına göre net ve brüt maaş belli oldu!
Asgari ücrette beş farklı zam senaryosu! Gelecek zam oranına göre net ve brüt maaş belli oldu!
Türkiye'de milyonlarca insanın tutarının ne kadar olacağını merakla beklediği asgari ücret için hükümet enflasyonun üzerinde zam yapılacağını ifade ederken, asgari ücretin yükseltileceğine yönelik açıklamaları sonrası rakamlar ortaya çıkmaya başladı. İşte asgari ücrete gelecek zam oranına göre 5 farklı maaş tutarı...