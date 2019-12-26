7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, düğüm çözülüyor. Dördüncü ve son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığında , Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söylemişti. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendika Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıkladılar.

KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI

Vatandaşların merakla beklediği asgari ücrette, son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığında başladı. Toplantı sonrası 2020 yılında uygulanacak asgari ücret açıklanacak. Zam oranının ve yeni asgari ücretin ne kadar olacağı çalışanlar tarafından büyük merak konusu. İşçi kesimi yeni asgari ücretin 2 bin 578 lira olmasını istiyor.

TÜİK İLK RAKAMLARI PAYLAŞMIŞTI

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla üçüncü toplantıda paylaştı.Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

İŞVEREN ASGARİ ÜCRETTE DESTEK BEKLİYOR

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu pazarlıklar süresince herhangi bir rakam telaffuz etmedi. TİSK tarafından yapılan açıklamada, "Yeni asgari ücret işsize iş sağlayacak düzeyde olmalı" denildi.

Asgari ücret desteğinin 200 lira olmasını ve tüm işverenleri kapsamasını isteyen işveren tarafının diğer talepleri şöyle: "%2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020 için alınmaması, SGK İşveren Desteği'nin yüzde 5'ten 6'ya yükseltilmesi ve bu oranın toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulanması."

3 FARKLI ZAM SENARYOSU

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret; işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına geliyor. Bu ücret hangi iş kolunda çalışırsa çalışsın işçinin alacağı minimum fiyattır ve her sene devletin çeşitli koşullara göre belirlediği oranlarda zamlanıyor.

Asgari ücretin belirlendiği komisyonda yasa gereği 5 işçi, 5 işveren ve 5 devlet temsilcisi bulunuyor. Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15 ancak asgari geçim indirimi ile verginin bir bölümü iade ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2003 YILINDAN BU YANA ASGARİ ÜCRET

YIL ASGARİ ÜCRET (TL)

2003 225

2004 318

2005 350

2006 380

2007 419

2008 503

2009 546

2010 599

2011 658

2012 739

2013 803

2014 891

2015 1.000

2016 1.300

2017 1.404

2018 1.603

2019 2.020