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  3. Asgari ücrette kritik toplantı! İşçi ve işveren tarafı ilk rakamları açıklayacak

Asgari ücrette kritik toplantı! İşçi ve işveren tarafı ilk rakamları açıklayacak

Son dakika: Türkiye'de 7 milyondan fazla kişiyi ve ailelerini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantı işverenleri temsil eden TİSK bünyesinde gerçekleştirilecek. Toplantıda işveren ve işçi tarafının ücret taleplerini açıklaması bekleniyor.

Asgari ücrette kritik toplantı! İşçi ve işveren tarafı ilk rakamları açıklayacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılının asgari ücret tutarını belirlemek için üçüncü gez bir araya gelecek. 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başlayan görüşmelerin ikinci 7 Aralık Salı günü işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ bünyesinde yapılmıştı. Üçüncü toplantı ise bugün saat 10.00'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştirecek.

Asgari ücrette kritik toplantı! İşçi ve işveren tarafı ilk rakamları açıklayacak

TÜİK'TEN GELEN RAPORLAR GÖRÜŞÜLECEK

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek.

İLK RAKAMLARIN TELAFFUZ EDİLMESİ BEKLENİYOR

Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

Görüşmeler hakkında konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol şunları söyledi:

"Biz üçlü saç ayağının en önemli temsilcisi olarak ülke geleceği için önemli kararlar vermeye çalışıyoruz. Komisyonda yapılan toplantıda rakam önerisi olmadı. Bu sene kuvvetli bir veri analizi işletmelerden alınan görüşler var. Tabi bazen bizlere düşük gelen yüksek gelen farklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverenlere yapacağı teşvik ve çalışanlara yapılacak vergi indirimlerinin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu destekleri alabilirsek biz üçlü imzayı alabileceğimizi düşünüyoruz"

İŞÇİ VE İŞVERENİN AKLINDAKİ RAKAM

İşçi kesimi asgari ücretin 4 bin lira olmasını isterken işverenler ise kendilerine asgari ücrette vergi desteği beklediklerini, ekonomik durumun göz önüne alınarak bu ücretin belirlenmesini istiyor. Ayrıca Bakan Bilgin ilk toplantıda asgari ücret için gerçekleştirilen anket çalışmasında işverenlerin 3500-3750 lira arasında asgari ücretin olmasına yönelik bir görüş belirttiğini, çalışmaya katılan işverenlerin yüzde 74'ünün işten çıkarmaların artabileceğini ifade ettiğini söyledi. 

Bakan Vedat Bilgin," Firma sahiplerinin yüzde 36'sı 3500-3750 lira arasında asgari ücret isterken profesyonel yöneticiler 6 bin liranın üzerinde artışlar istemişlerdir." dedi. 

Öte yandan bir önceki toplantıda işverenleri temsil eden TİSK'in Genel Sekreteri Akansel Koç, "Ümit ederiz ki bu hafta asgari ücreti açıklarız" demişti. 

Asgari ücrette kritik toplantı! İşçi ve işveren tarafı ilk rakamları açıklayacak

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücrette kritik toplantı! İşçi ve işveren tarafı ilk rakamları açıklayacak

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007  asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret 

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret 

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret 

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012  asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net:  846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015  asgari ücret

Net:  949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016  asgari ücret

Net:  1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017  asgari ücret

Net:  1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018  asgari ücret

Net:  1,603 TL

Brüt:  2,029 TL

2019  asgari ücret

Net:  2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

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Tayfun Altuntaş
Editör
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