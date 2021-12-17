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Asgari ücrette uygulanan tarihi rekor, vatandaşın beklentisini karşıladı! Sosyal medyada teşekkür yağmuru!

Geçtiğimiz gün açıklanan asgari ücret rakamının hemen ardından, sosyal medyada belirlenen rakam sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür yağmuruna tutuldu.

Asgari ücrette uygulanan tarihi rekor, vatandaşın beklentisini karşıladı! Sosyal medyada teşekkür yağmuru!

Asgari ücretin bu yılki fiyatını belirlemek adına Asgari Ücret Belirleme Komisyonu dördüncü ve son kez toplandı. Toplantının ardından saatler 15.30'u gösterdiğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında asgari ücreti açıkladı. Asgari ücrette tarihi rekor kırılarak, rakamlar %50'lik artışla 4 bin 253,40 TL oldu. Vatandaşlar belirlenen rakamdan hoşnut oldu.

Asgari ücrette uygulanan tarihi rekor, vatandaşın beklentisini karşıladı! Sosyal medyada teşekkür yağmuru!

"TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 16 Aralık 2021 saat 11.00'da gerçekleşen toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, komisyonu Beştepe Külliyesi'nde ağırladı. Saatler 15.30'i gösterdiğinde Erdoğan, "Önümüzdeki yılın Aralık ayında işçi, işveren bir araya gelmek üzere çalışmalarını sürdürecekler. Seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiğini yönünde görüş bildirmiştir. Taraflar çok farklı bir anlayış içinde özveriyle süreci yönettiler. 

Bizde asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en az rakamı 4 bin 250 TL olarak belirledik. Çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir." ifadelerine yer vererek, asgari ücrette rekor rakamı kamuoyuna sundu. Özellikle çalışanın evli olmasına veya çocuk sayısına göre de rakamın yükseleceğini söyleyen Erdoğan, vatandaşın yüzünü güldürdü.

Asgari ücrette uygulanan tarihi rekor, vatandaşın beklentisini karşıladı! Sosyal medyada teşekkür yağmuru!

GELİR VE DAMGA VERGİSİNİN KALDIRILMASI

Sosyal medyada asgari ücret yeni rakamı sonrası, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajları yayımladı.

 

"Milletimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözünüzü tutmuş oldunuz" diyen vatandaşlar, tarihi rekor bir yana, gelir ve damga vergisinin kaldırılmasına da oldukça memnun oldu.

Asgari ücrette uygulanan tarihi rekor, vatandaşın beklentisini karşıladı! Sosyal medyada teşekkür yağmuru!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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