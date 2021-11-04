Asgari ücrette yüzde 25 ile 30 arasında zam bekleniyor! İşte rakamlar!

Asgari ücretli milyonlarca çalışan 2022 yılında gelecek zammı bekliyor. Her sene aralık ayı içerisinde 4 defa toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu nihai kararı bu toplantıların ardından veriyor. Bu yıl da görüşmelere az bir süre kaldı. Bu yüzden asgari ücret zammına dair birçok tahmin dile getiriliyor. Enflasyon rakamları görüşmelerde ana etken durumunda.

YÜZDE 25 ZAM

Asgari ücret geçen yıllarda enflasyon rakamlarına göre hesaplanmıştı. Bu sene de aynı şekilde olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın yaptığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi 18,4 oldu. Hesaplamada bu oran göz önüne alınırsa bugüne dek işleyen formüle göre asgari ücret artışı enflasyonun 6-7 puan üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu da asgari ücret zammının yüzde 25'lerde olacağı anlamına geliyor. Zam miktarı yüzde 25 ila 30 arasında olabilir.

2022 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Eğer yüzde 25'lik zam uygulanırsa 2022 brüt asgari ücreti 4.471 TL, net asgari ücret ise 3.532 TL olmuş olacak. Zam miktarı yüzde 30 olur ise brüt asgari ücret 4.650 TL, net 3.673 TL'ye çıkacak. Küçük artış ve inişlere bakıldığında net asgari ücretin 3.500 ile 3.750 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME YÖNTEMİ

Yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon asgari ücretin miktarını belirler. İşçi tarafını Türk-iş temsil ediyor. TİSK konfederasyonlar arasında en fazla üyeye sahip olan sendika olduğu için işveren adına masada yer alıyor.