Asgeir Eythorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asgeir Eythorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asgeir Eythorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asgeir Eythorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asgeir Eythorsson 29 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ásgeir Eyþórsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asgeir Eythorsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Asgeir Eythorsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 16 Ekim 2011 tarihinde katılmıştır. Asgeir Eythorsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Asgeir Eythorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asgeir Eythorsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asgeir Eythorsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asgeir Eythorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2011 yılında Fylkir

Asgeir Eythorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asgeir Eythorsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Asgeir Eythorsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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