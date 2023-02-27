Asgeir Pall Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asgeir Pall Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asgeir Pall Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asgeir Pall Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asgeir Pall Magnusson 7 Eylül 2000 tarihinde Fáskrúðsfjord şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asgeir Pall Magnusson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Asgeir Pall Magnusson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Asgeir Pall Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asgeir Pall Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asgeir Pall Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asgeir Pall Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2022 yılında Keflavík

Asgeir Pall Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asgeir Pall Magnusson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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