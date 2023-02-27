Asgeir Sigurgeirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asgeir Sigurgeirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asgeir Sigurgeirsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asgeir Sigurgeirsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asgeir Sigurgeirsson 11 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asgeir Sigurgeirsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportic Players Management yapmaktadır. Asgeir Sigurgeirsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 23 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Asgeir Sigurgeirsson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asgeir Sigurgeirsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asgeir Sigurgeirsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asgeir Sigurgeirsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asgeir Sigurgeirsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mart 2014 yılında Stabaek IF II

5 Mart 2016 yılında KA Akureyri

31 Aralık 2016 yılında Stabaek IF II

23 Şubat 2017 yılında KA Akureyri

Asgeir Sigurgeirsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asgeir Sigurgeirsson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Asgeir Sigurgeirsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 18 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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